《全球星期人物》美副總統彭斯家二寶 夏綠蒂和奧德麗姊妹花
雖沒有總統川普（Donald Trump）一家這麼高調，曾擔任州長、現為新任副總統彭斯（Mike Pence）於首次海外出訪時，讓兩個姊妹花成為鎂光燈前的焦點。與妻子凱倫（Karen Pence）結婚至今，育有兩女一子：麥可（Michael Pence）、夏綠蒂（Charlotte Pence）和奧德麗（Audrey Pence）。麥可目前是一名現役中尉軍官，正接受訓練成為一名飛行駕駛，鮮少出現在公眾場合，和川普一樣，經常帶著兩名姊妹花出席公眾場合。
現年22歲的夏綠蒂，畢業於芝加哥天主教私立名校- 帝博大學（DePaul University），主修數位電影和英文文學，在學期間，不僅是和平組織的成員，更曾前往哥倫比亞偏遠地區進行服務旅行，畢業後目前是一名製片人。對她而言，從小雖然父母親就是公眾人物，但她一直不願投入政治，更不願讓自己被視為政治人物。在媒體的專訪中，表明自己未來絕無可能踏入政壇，現在的她隨著父母一起搬入白宮，跟隨著他們一同出席活動和出國參訪。
小夏綠蒂一歲的妹妹奧德麗，目前則是波士頓東北大學（Northeastern University）的學生，專攻社會科學，對國際事務極有興趣的她，過去曾獨自前往約旦學習一個月的阿拉伯文，並前往塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）交換選修國際談判專題。由於目前仍是在學學生，她似乎並沒有與父母一起搬入白宮，比起姊姊，她較少出席相關官方活動。
其實從彭斯2012年擔任印第安納州州長開始，兩姊妹和兒子就一直是他最大的助選員，從選舉開始到成為州長第一家庭，是她們首次成為鎂光燈前注目的焦點。而當父親被選為川普副手的那一刻起，到勝選的那一日，讓這個低調的天主教家庭意外地成為全國關注焦點。入住白宮的那天，夏綠蒂帶著心愛的多隻兔子，隨父母親飛往華府，成為白宮內新的第二家庭主人。
此次父母首次海外官方出訪，兩姊妹也陪同隨行，彭斯和凱倫相繼社交媒體上，曬出與女兒的合照。抵達印尼以後，更與總統佐科威之女卡希揚（Kahiyang Ayu）並肩欣賞傳統舞蹈。讓這兩位姊妹花，雖沒有伊凡卡（Ivanka Trump）等傲人的財富，卻仍以自己的方式，向外界展現一種不一樣的白宮家庭風格。
(中時電子報)
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