瓊瑤、平鑫濤電影王國多嚴謹? 一代「小江」最知道
瓊瑤的愛情小說和電影，曾陪著很多人走過青春年少，和瓊瑤合作、共同打造瓊瑤電影王國全盛時期的發行商江文雄，在得知平鑫濤生病多年的悲慘際遇後，非常不捨地說：「這樣的好人，怎麼會受到這樣的苦難。」
當年擁有萬國和中國院線，且雄霸港台電影發行的江文雄，是瓊瑤口中的「小江」。江文雄初創業時，因發行由李行導演，鄧光榮、甄珍主演的「海鷗飛處」電影，創下驚人票房，重擊了中影公司推出林青霞主演「純純的愛」，從此一片成名。
當年發現了江文雄是潛力股，也主動聯絡他一同合作的，正是瓊瑤。在江老闆眼中，瓊瑤是個女強人，眾所周知她的小說風靡全台，但她不僅小說寫得好，對電影市場行銷也有深入研究，雙方從瓊瑤原著改編電影的「我是一片雲」開始合作，這部電影橫掃東南亞及台灣市場，創造超級成功的電影票房後，又連續合作拍了「一顆紅豆 」、「雁兒在林梢」等電影，他們以資金各半方式合作，瓊瑤還很大方的給電影行銷有功的盛竹如乾股，一起創造了瓊瑤的電影神話時代。
平鑫濤初期拍電影還用筆名「費禮」掛名，後來才改用本名平鑫濤擔任出品人。現年76歲的江文雄回憶，當年電影圈的吃喝嫖賭等惡習，平鑫濤一項都沒有，平鑫濤雖是電影出品人，卻非常低調，從來沒有參加任何電影界的應酬。江文雄不明白為什麼這麼好的一個人，卻要受病魔多年折磨？近年江文雄身體狀況也不好，還是很關心平鑫濤的近況，他說瓊瑤電影全盛時期，讓戲院賺了很多錢，戲院為了搶排的電影上映，爭相請平鑫濤夫婦吃飯，一直找江文雄約平鑫濤，但平鑫濤就是堅持不參加應酬，瓊瑤因專心創作也不應酬，每次都要三請、四請，才能夠說動她出來和大家餐敘。
平鑫濤和瓊瑤都是超完美主義者，他負責皇冠出版社，其出版發行非常成功，瓊瑤負責電影部份，她不僅是個嚴謹的作家，對電影行銷的通路，也一清二楚，要怎樣發廣告也非常有經驗。瓊瑤會指定刊登某報的某個版面，或是哪個電視台的哪個時段，就連廣告詞，她都親力親為，不能變動一個字，江文雄對電影發行很有經驗，所以改了幾個宣傳字，她的電話馬上打來，小江對瓊瑤很尊重，他說，真的很怕女強人哭。
在打拚的年代，平鑫濤和瓊瑤兩人都是工作狂，在晚上不停的創作，兩人一起工作到天明，所以有事找他們，一定要下午1點鐘以後，才會接電話。
瓊瑤電影因賣海外版權就能收回成本，從「一道彩虹」開始，瓊瑤就獨資拍片，僅把台灣版權賣給江文雄，台北票房收入採包底分帳，賺到一定的錢，同時分給瓊瑤，後來她轉入電視，最後一部電影是「昨夜之燈」，也是兩人合作，江文雄說，瓊瑤是個重情義的人，多年後他母親去世，特別送了花，還親自來弔唁，是江文雄心中一輩子的合作好夥伴和好友。
(中時電子報)
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