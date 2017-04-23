專訪》小隻女：你才小編 你全家都小編

雖然有經營個人粉絲專頁，但小隻女堅持不露臉。 （小隻女提供）

近年隨著社群媒體興起，越來越多人接收資訊時，靠得已非直接進入網站，而是藉由按讚或關注之社群所發佈的內容來取得，而決定要po出什麼東西的人，就是俗稱的「小編」。就你的認知，小編是個什麼樣的工作呢？難道他們只要整天耗在網路上po文吸引讀者就可以了嗎？如果這麼想，那可就太淺了。

「你才小編！你全家都小編！」聽到記者用小編稱呼她時，在日本品牌代理商、媒體共有5年社群經驗，並經營「數隻數隻最多幾隻小隻女」臉書粉絲專頁的小隻女立刻大笑，隨後以這句曾在網路上流行過一陣子的黑話（註）回應。

她解釋，所謂的小編，真正的職務名稱應該是「社群編輯」，負責的工作可說包山包海，得處理攝影、美工、公關、客服甚至是剪接影片，絕非僅限於po文這麼「小」的範疇。的確，以日前全聯總裁徐重仁的失言風波為例，全聯的社群編輯就同時扮演者類似客服、公關的角色。

小隻女的社群編輯生涯得從2011年說起，當時臉書剛開始在台灣流行，擔任品牌行銷企劃的她，因而被公司指派管理粉絲專頁，不過由於同事們都沒有相關經驗，所以她只能靠自己慢慢摸索，除此之外，本來負責的行銷企劃同樣不能耽誤，雖然很累，但也為其往後的工作，奠定了扎實基礎。

外語系畢業的小隻女一直很憧憬媒體工作，所以在2012年進到電視台，並加入「新媒體」部門，起初她擔任的雖是編導，但社群編輯也是負責的工作內容之一，到了2014年適逢公司組織調整，她毛遂自薦成為新成立的社群中心一員，開始全心投入社群經營，她在此時期的主管曾待過多間網路媒體，除對議題的敏銳度相當高，數據分析和危機處理也都很有一套，因此讓小隻女功力大躍進。

要當個稱職的社群編輯，即使面對自己不感興趣的議題，也得盡可能去了解。（小隻女提供）

一個新聞網站，包括採訪記者和內勤編輯在內，每天共會產出數百條新聞，且類型包括政治、財經、生活、社會、娛樂、體育、國際...等，小隻女表示，對一般人來說，只要選自己有興趣的閱讀即可，社群編輯卻是就算沒興趣的也得盡力去了解，唯有如此，才能下出適當、吸引人的引言，她笑說，「大家不要以為下引言很輕鬆，其實那是一件很苦惱的事，有時候真的對某些新聞無感，只能在心裡吶喊『我不知道到底要說些什麼啊！』然後盯著螢幕半天。」

擔任社群編輯以來，除了偶而會不知道該如何下引言外，小隻女覺得比較累的事，就是當同事休假、人手不足時，她一個人一天就得po出至少上百條新聞，且除了台灣民眾較為熟悉的臉書、Instagram外，還有大陸網友愛用的微博要顧，若臨時發生大事，又要趕緊運用公司資源求證，確認後再迅速把消息讓讀者知道，有次這樣忙了整天，小隻女到下班才驚覺，自己當天在公司完全沒上過廁所，她還因此和其他同事在LINE開了個名叫「再忙都要記得尿尿」的群組，互相提醒。

至於印象最深的事，小隻女指出，曾po過不少弱勢民眾家境清寒、得自立自強的新聞，常會獲得網友迴響，並詢問能幫助他們的方法，讓她覺得心裡很暖；其中一次，小隻女和同事更得到當事人家屬留言致謝，對方很感謝各界幫忙，但也提到因暫時解決了生活問題，所以會將多出的善款和資源轉交給相關機構，「當時真的覺得很感動，也對他們感到非常敬佩。」

註：「你才XX！你全家都XX！」此為網路流傳的一種逗趣用法，用以反駁他人對你的形容；例如小明形容大華住海邊 （意指管很寬），不服氣的大華即可回「你才住海邊！你全家都住海邊！」

(中時電子報)