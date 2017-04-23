《時來運轉》哀兵遇傷兵 塞爾提克仍然贏面大

塞爾提克明星後衛艾塞亞湯瑪斯遭逢喪妹之痛，卻仍留在場上奮戰。(美聯社資料照)

東區頭號種子塞爾提克與東區第8種子公牛的季後賽首輪第4次「紅綠」對決，將於24日上午6點30分續在芝加哥舉行，儘管塞爾提克仍處1勝2敗落後，但以哀兵姿態出擊的他們，想在客場擊敗少了隆多的公牛機會仍大。

為何看好塞爾提克？理由很簡單，就像賈奈特在第3戰賽前激勵他們的話所說，當前的塞爾提克必須替遭逢喪妹之痛的艾塞亞湯瑪斯贏球，不能光靠湯瑪斯，所有人只要一上場，就要卯足全力攻守，完全不給對手任何機會。

從第3戰可以看出，塞爾提克在進攻上，不再只靠湯瑪斯，全隊得分最高的人變成荷福德，克勞德、布雷德利、洛希爾等人也有火力貢獻，防守面更是拚命，整場比賽只給公牛5次空檔出手機會，就可看出他們防守有多嚴密。

更重要的是，塞爾提克從第3戰勝利當中，重新找回東區第1該有的自信與強韌，畢竟能從「三巨頭」詹姆斯、厄文與洛夫領軍的騎士手上搶走東區老大位置，塞爾提克絕對不是平空而得，接下來他們將會越打越強悍。

公牛前鋒吉米巴特勒能否盡速重振雄風，將成公牛晉級關鍵因素之一。(美聯社資料照)

反觀前兩役爆冷在客場贏球的公牛，第3戰賽前得知隆多右手大拇指骨折、無限期停賽的空前噩耗，這個「傷兵」危機，很可能賠掉他們創造老八傳奇的最佳機會，因為隆多在公牛的地位，恐怕遠比所有人想像中的重要。

首輪前兩戰場均11.5分、10助攻與8.5籃板的隆多，對公牛的貢獻，不光呈現在數據，有他在場上運籌帷幄，公牛攻守節奏穩定太多了，這是葛蘭特、卡特威廉斯等公牛後衛無法做到的事，更別提隆多擁有豐富季後賽經驗。

不過公牛並非沒機會完成老八傳奇，重點仍在本季場均23.9分、6.2籃板與5.5助攻的吉米巴特勒，能否拿出應有表現，在場上真正做到一哥風範，畢竟公牛仍有主場優勢，關鍵的第4戰只要輸球，很可能從此一蹶不振。

(中時電子報)