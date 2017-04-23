年金破產怪軍公教？陳揮文笑了
年金改革議題延燒，資深媒體人陳揮文日前在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》以媒體經驗奉勸軍公教朋友參與節目或受訪前請三思而後行，一席話獲得網友肯定。然而陳揮文在節目中其實還談及對年金改革本身的看法，「勞保年金破產不該怪勞工，軍公教退撫基金破產也不該怪軍公教，軍公教勞都是受雇者、都是一家人，我一再強調勞工月薪低、所得替代率低不能怪軍公教，相同邏輯，這次軍公教18%可能被砍也不能怪勞工。」
陳揮文表示軍公教雇主是政府、勞工雇主是大企業大老闆，可是政府的角色不見了，更透露看到報紙上不少讀者投書都在談論職業與職業、世代與世代間的問題，例如擔心孫子領不到，「你陷入職業與職業、世代與世代間，你就陷入民進黨框架。」因為無論制度、費率、管理基金或著宣布破產，都是政府在決定的，現在大家錢繳一繳突然說要破產了，政府卻沒有跟大家說「為什麼」。
破產時間最早的軍保版本看不到，基金規模最大、人數最多兼預計2027年最早破產的的勞保，政府不改，「我把比較晚破產的兩個基金先改，破產最嚴重的不改，這是什麼原因？」陳揮文講完忍不住對這種荒謬狀況噗哧一笑。
陳揮文重申勞保年金破產不能怪勞工，軍公教退撫基金要破產也不能怪軍公教，職業跟職業之間、世代跟世代間不應該有相對剝奪感跟仇恨，「我們都是領人家薪水、給人請的，怎麼會互相罵來罵去？都被挑撥了！」
最後陳揮文也建議年金改革部分應聲請釋憲，到底有沒有違反信賴保護原則，應該由大法官決定，而不是柯建銘、林萬億決定，當然輪不到他自己決定，大法官才是最後裁判。
(專題報導)
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