退役志願役士兵販毒 勇警踹窗逮3嫌

陳嫌躲在屋內拒不開門，偵查佐王宗勇跳上二樓鐵皮，踹破二樓窗戶。（警方提供）

46歲陳姓男子涉嫌在台北市販毒，新北市海山警分局獲報前往台北市松山路陳嫌住處查緝，陳嫌躲在屋內拒不開門，偵查佐王宗勇跳上二樓鐵皮，踹破二樓窗戶，警方一擁而上逮捕陳嫌等3嫌。

警方進入屋內搜索後，發現一包用細繩綁住並垂吊窗外的袋子，在袋子內找到安非他命、吸食器、電子磅秤等證物，另外在陳嫌車內搜出一把空氣槍。陳嫌3人均坦承有在吸毒，但陳嫌否認販毒。

據悉，陳嫌是志願役士兵退伍，退役無業染上毒癮，有毒品、槍砲及強盜等前科，目前因毒品案遭通緝。警訊後將3人依違反毒品危害防制條例法辦。

(中時)