蒙地卡羅名人賽 納達爾與黑馬同胞爭冠
西班牙蠻牛納達爾今天在蒙地卡羅名人賽（Monte Carlo Masters）4強賽，以6-3和6-1擊敗比利時好手高芬（David Goffin）挺進決賽。衛冕的納達爾將爭取在蒙地卡羅10度封王。
30歲的納達爾（Rafael Nadal）將在決賽中迎戰黑馬同胞選手拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）。拉莫斯今天稍早前在另一場4強賽以6-3、5-7和6-1擊退法國選手普耶（Lucas Pouille），闖進決賽。
大會第4種子納達爾明天將爭取自去年4月在巴塞隆納（Barcelona）奪冠以來的首個ATP冠軍以及生涯第70冠。
29歲的拉莫斯名列大會第15種子，先前曾爆冷扳倒男網排名世界第1的英國名將莫瑞（Andy Murray）以及克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic），他之前甚至從未曾闖進ATP世界巡迴賽1000名人賽（Masters 1000）4強。1060423
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。