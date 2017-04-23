蒙地卡羅名人賽 納達爾與黑馬同胞爭冠

西班牙蠻牛納達爾今天在蒙地卡羅名人賽（Monte Carlo Masters）4強賽，以6-3和6-1擊敗比利時好手高芬（David Goffin）挺進決賽。衛冕的納達爾將爭取在蒙地卡羅10度封王。

30歲的納達爾（Rafael Nadal）將在決賽中迎戰黑馬同胞選手拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）。拉莫斯今天稍早前在另一場4強賽以6-3、5-7和6-1擊退法國選手普耶（Lucas Pouille），闖進決賽。

大會第4種子納達爾明天將爭取自去年4月在巴塞隆納（Barcelona）奪冠以來的首個ATP冠軍以及生涯第70冠。

29歲的拉莫斯名列大會第15種子，先前曾爆冷扳倒男網排名世界第1的英國名將莫瑞（Andy Murray）以及克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic），他之前甚至從未曾闖進ATP世界巡迴賽1000名人賽（Masters 1000）4強。1060423

(中央社)