聯邦盃升降賽 中華隊0比2落後義大利

李亞軒首點單打力戰3盤飲恨。（四維基金會提供）

2017聯邦盃世界二組升降賽中華台北vs.義大利，22日在義大利東南小城巴列塔紅土球場開打，第一天進行兩場單打，中華隊李亞軒、許絜瑜先後落敗，首日結束，中華隊暫時以0比2落後義大利，23日將進行兩場單打、一場雙打，中華隊只要輸掉任何1點，明年就將回到亞大區第一級。

李亞軒第一點歷經近三小時苦戰後，以6比3、2比6、10比12敗給世界排名221的崔薇珊（Martina Trevisan）。第二點單打，許絜瑜在她聯邦盃處女秀中接受一堂震撼教育課，以0比6、2比6不敵2012法網亞軍艾拉妮（Sara Errani）。

李亞軒和崔薇珊此役共出現22個破發球局，兩人各破對手11次，李亞軒賽後說這是她第一次打出這麼多破發球局的比賽，她對自己沒有打好相當自責。隊長王思婷則表示，第三盤李亞軒有三次只需破發便可贏得比賽，有一次還只差兩球，但幾個關鍵球沒有把握，輸得很可惜。

王思婷說，有幾個對手的吊小球和短球，李亞軒上前進攻卻沒法得分，但整體來說李亞軒打得很好。

許絜瑜不敵義大利好手艾拉妮。（四維基金會提供）

許絜瑜面對職業生涯所遭遇過最強的對手，一開賽就連輸六局，第二盤拿下第一局後，又連丟五局。許絜瑜說，對手的球又旋、又深、又高，她應付得相當吃力，對手還不斷放網前小球，讓她疲於奔命。

23日將進行兩場單打和一場雙打，第三點單打是李亞軒對艾拉妮，第四點單打是許絜瑜對崔薇珊，第五點雙打由莊佳容、徐竫雯出馬。

(中時電子報)