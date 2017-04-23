父親驟逝 小古巴古汀隔天繼續拍片

曾以「征服情海」獲奧斯卡最佳男配角的好萊塢男星小古巴古汀（CubaGooding Jr.），就在父親驟逝的隔天，被媒體拍到在多倫多繼續拍片，與劇組人員輕鬆談笑。

小古巴古汀的歌手父親大古巴古汀（Cuba GoodingSr.），20日下午傳出陳屍於停放在加州塢蘭山莊（Woodland Hills）街頭的一輛捷豹（Jaguar）轎車車內，享壽72歲。走紅於1970年代的大古巴古汀，成名曲包括Everybody Plays the Fool等。

就在父親驟逝隔天，49歲的小古巴古汀被媒體拍到仍然現身新片「一年的生命」（Life in a Year，暫譯）位於加拿大多倫多的拍攝現場。小古巴古汀在1997年以「征服情海」（Jerry Maguire）勇奪奧斯卡最佳男配角。

穿著黑灰兩色運動裝的小古巴古汀，21日被媒體拍到在多倫多的拍片空檔，跟同片演員、威爾史密斯（Will Smith）的18歲兒子傑登史密斯（Jaden Smith）一起散步，輕鬆談笑。

對於父親過世，小古巴古汀21日在Instagram分享了父親當年曾經發行過的唱片封面，並寫道：「永恆...。」

根據媒體報導，警方懷疑大古巴古汀可能是藥物過量致死。1060423

(中央社)