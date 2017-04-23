父親驟逝 小古巴古汀隔天繼續拍片
曾以「征服情海」獲奧斯卡最佳男配角的好萊塢男星小古巴古汀（CubaGooding Jr.），就在父親驟逝的隔天，被媒體拍到在多倫多繼續拍片，與劇組人員輕鬆談笑。
小古巴古汀的歌手父親大古巴古汀（Cuba GoodingSr.），20日下午傳出陳屍於停放在加州塢蘭山莊（Woodland Hills）街頭的一輛捷豹（Jaguar）轎車車內，享壽72歲。走紅於1970年代的大古巴古汀，成名曲包括Everybody Plays the Fool等。
就在父親驟逝隔天，49歲的小古巴古汀被媒體拍到仍然現身新片「一年的生命」（Life in a Year，暫譯）位於加拿大多倫多的拍攝現場。小古巴古汀在1997年以「征服情海」（Jerry Maguire）勇奪奧斯卡最佳男配角。
穿著黑灰兩色運動裝的小古巴古汀，21日被媒體拍到在多倫多的拍片空檔，跟同片演員、威爾史密斯（Will Smith）的18歲兒子傑登史密斯（Jaden Smith）一起散步，輕鬆談笑。
對於父親過世，小古巴古汀21日在Instagram分享了父親當年曾經發行過的唱片封面，並寫道：「永恆...。」
根據媒體報導，警方懷疑大古巴古汀可能是藥物過量致死。1060423
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。