持刀男闖入巴黎北站被捕 引發短暫恐慌

武裝警察今天在巴黎北站（Gare du Nord）逮捕1名持刀男子，這起事件在這個國際運輸樞紐引發短暫恐慌，而兩天前剛發生伊斯蘭聖戰分子在馳名的巴黎香榭麗舍大道槍殺警察事件。

警方消息人士表示，旅客向行經的巡邏警察通報那名男子揮舞刀子，巡邏警察立即逮捕他。

巴黎北站是巴黎的主要國際車站，無人在此事件中受傷，那名男子也未拒捕。

但在廣大車站內仍出現恐慌景象，凸顯出法國境內緊張氣氛，法國近年來曾遭逢一連串致命恐怖攻擊。

巴黎北站的一部分曾進行疏散，在法國總統選舉首輪投票前夕，由於各界擔心聖戰士可能會鎖定大選發動攻擊，首都巴黎尤其彌漫緊張不安。

被捕男子是20歲的馬利人，無前科紀錄。他聲稱，自己在車站外面遭到好幾個人攻擊，他於進入車站前，取得其中1名攻擊者留下的刀子。

此事件引發旅客恐慌走避，有些乘客把行李棄置在車站中央。

車站曾短暫關閉，其後於下午約4時（格林威治時間14時）重新開放。據在現場的法新社記者表示，駛往倫敦的歐洲之星（Eurostar）列車，乘車作業也曾短暫停頓。1060423

(中央社)