川普美國優先 陸積極布局全球基建

正當美國總統川普提出刪減美國投入世界銀行及國國際貨幣基金的預算後，中國主導成立的亞投行行長金立群今天說，亞投行願更積極和其他機構合作，參與全球基礎設施建設。

世界銀行（World Bank）與國際貨幣基金（IMF）春季會議本週在華府召開，重要各國財長及各區域開發銀行龍頭齊聚，而川普當選後、已提出3年內大砍美國投入世銀6億5000萬美元（約新台幣195億元）的運作資金，美國對全球金融體系的影響力，受到討論。

而中國在多邊金融開發體系擔起協助區域各國發展的角色，也因亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）運作後受高度注意，包括世銀在內的多家金融機構龍頭今天齊聚美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）位於華府的總部，各銀行行長與總裁決議深化合作，並鼓勵全球私部門投入支持永續與包容式經濟成長的全球基礎建設計畫。

值得注意的是，美洲開發銀行講台上、來自世界各多邊金融機構的10位巨頭，其中有2位來自中國，除金立群外，中國主導成立、針對金磚國家的新開發銀行（New Development Bank）副行長祝憲也介紹基礎設施建設對開發中國家的重要，並指出新開發銀行去年投入15億美元用於金磚5國的綠能及基礎設施計畫。

美國是美洲開發銀行最大股東，對拉丁美洲國家的經濟與社會發展有眾多貢獻，而過去美國精神與價值在全球彰顯的年代，現在朝向「美國優先」向內看，也讓這場開發金融機構龍頭齊聚的舞台，出現中國式發展機構漸占要角的景象。儘管美籍的世界銀行總裁金墉仍坐正中央，但位於在舞台外側的金立群，更顯意氣風發。

金立群說，多邊金融機構願齊聚一堂，是對世界釋出強而有力的訊號，也就是為強化全球的基礎設施建設，各方會攜手合作；而亞投行從成立第一天開始就清楚表明，不是為挑戰現有體系，而是要更針對不同區域國家的需求、細化協助。

他還感謝包括亞洲開發銀行、世銀等眾多機構的慷慨資助與合作，讓亞投行成立第一年就能投入相關建設計畫中，他說，亞投行不會完全照抄其他機構的運作方式，但會在高標準下和各方深化合作。

金墉則不減對世界發展不均的憂心，同時再度強調科技發展可能擴大不均的現象，他呼籲各方除放眼基礎設施投資，也要關注投入在人力技能的培養與提升上。

亞投行成立至今，成員規模已擴增至70個，成為僅次於世銀的全球第二大多邊開發金融機構，超過亞銀的67個。

資料顯示，亞投行去年批准貸款投資達17.3億美元。亞投行第1年完成的融資專案中，多是與世銀、亞銀及歐洲復興開發銀行等現有多邊機構合作的聯合融資案。1060423

(中央社)