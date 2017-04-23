法大選前一天 男持刀闖巴黎北站 民眾棄行李驚逃

男持刀闖巴黎北站遭警制伏。(YOUTUBER/SHOW頻道)

許多民眾連行李都顧不得，倉皇逃離。(Hannah Bayman / Twitter/ Twitter)

法國總統大選首輪投票即將在當地時間23號登場，不過選前極不平靜，繼周四香榭麗舍大道發生槍擊案後，巴黎北站（Gare du Nord）22日遭到持刀男子闖入，引起相當大的恐慌，所幸警方隨即將男子逮捕，沒有任何人傷亡。

該名男子持刀進入巴黎北站，並指向正在值勤的員警，警方立即將他制伏逮捕，而男子也沒有任何反抗的舉動，事後男子在接受調查時表示，自己是持刀是因為「害怕自己遇到生命危險」。

儘管沒有造成人員傷亡，但這起事件仍造成民眾恐慌，紛紛走避，連行李都沒能拿走就趕緊逃生，部分車次也因此延誤。

(中時電子報)