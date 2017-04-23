超勵志！女諧星不輸女神 成功甩肉差很大

不少女諧星近年積極瘦身，成果令人驚豔。（圖／資料照；取自微博、日網、韓網）

昔日有許多女諧星以肉感身材當笑點取悅觀眾，但近年不少人積極減肥，為了自己的健康也好，或女人總是愛美也罷，她們靠著健康的減肥方式，一步一步成功甩肉，瘦下來的模樣，甚至令網友驚呼不敢相信是同一人，不但外型變漂亮，也找回了差點失去的健康。

小甜甜狂瘦23公斤，體脂肪率也降了15%。（資料照）

小甜甜（張可昀）以不計形象的女丑風格闖出知名度，肉感身材總會被拿來討論，但自2014年起開始憑著運動、節制飲食等健康方式，成功甩肉23公斤，連體脂肪率也從37%減到22%，降了15%，瘦成瓜子臉之外，一雙美腿也瘦得有結實線條，整個人與之前相比完全小了一號，和其他苗條女星站一起也絲毫不遜色，常令網友驚豔不已。而除了規律運動之外，小甜甜還透露她三餐都是照常吃、沒刻意不吃什麼，提醒大家千萬別為了減肥亂吃藥，因為那傷身又沒用。

趙丹花3年甩肉55公斤，成為網友的減肥榜樣。（圖／取自胖丫趙丹微博）

大陸喜劇大腕趙本山的第22個徒弟「胖丫」趙丹，過去體重曾高達115公斤，不但常以自己的身材當笑點逗觀眾，還曾被譏是趙本山的「最醜女徒弟」。不過，她近年開始減肥計畫，一開始試著三餐都吃水果，中途卻餓暈好幾次，令老公相當心疼，之後被檢查出因肥胖導致血壓升高、血脂異常能病變，才意識到「再不減肥，或許到中年的時候，我整個人就廢了。」為了自身健康以及不想拖累老公，她便靠著運動和飲食控制，用3年時間瘦到60公斤，成功鏟肉55公斤，激勵人心的故事在網上引發熱議，許多人大讚她是減肥榜樣。

江戶晴美消失5個月，瘦了18.3公斤。（圖／取自日網）

52歲日本諧星江戶晴美前陣子突消失了5個月，日前再次現身時，卻讓觀眾驚呼好像換了個人，原來是她發現身體代謝變慢，贅肉越來越多，於是在某天下定決心減肥，打算穿回20多年前出道時穿的洋裝，並請健身中心打造甩肉計劃。本來156公分、63.3公斤的她，在歷經5個月的減重運動後，瘦到45公斤，體脂肪也減少了19%，手臂、腰、大腿的線條都相當緊實，整個人看來回春不少。

金申英為了健康決定減肥，狂甩30公斤。（圖／取自韓網）

南韓33歲諧星金申英（金信英）曾擁有頗具喜感的圓潤外型，不只是電台主持人，很多綜藝節目也有她的身影，但她身高152公分，體重卻一度高達78公斤，2010年因脂肪肝、高血壓上身，甚至抽血時還有白色的脂肪浮在上方，因此被醫生警告「妳再繼續這樣下去，10年後可能不在這個世上了」，才令她決心要減肥。她這7年來實施無鹽菜單、少量多餐的方法，加上每天運動2小時，成功瘦到44公斤標準身材，上月和女團AOA成員智珉、雪炫私下出遊，還被發現腿和她們一樣細，纖瘦程度不輸女神們。

(專題報導)