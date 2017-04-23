「電台情人」李季準辭世 享壽74歲

「電台情人」李季準昨晚間辭世。圖為2015年9月19日第50屆廣播金鐘獎，拿著特別貢獻獎獎座的李季準(中時資料照)

聲音富有磁性、低沉渾厚，被稱為第一代「電台情人」的資深廣播名人李季準，在4月22號晚上7點40分辭世，享壽74歲。

李季準兒子李孟孜今日凌晨在臉書PO文，證實父親在昨日晚間於睡夢中安詳的離開人世。

19歲就進入廣播圈的李季準，從事廣播、電視工作40多年，拿下多座金鐘獎，招牌節目《感性時間》紅極一時，李季準也為100多支廣告配過音，絲襪廣告「腰部以下全部透明」更成為了他最為經典的配音。

李季準在2006年發現罹患扁桃腺癌後，逐漸退隱，除了在中天《經典中國》擔任旁白外，其餘時間多待在自己經營的馬場推廣馬術，而在2013年，李季準罹患了阿茲海默症，到後來連家人也認不出。

2015年的廣播金鐘獎，李季準獲頒特別貢獻獎，當時他的大女兒陪他上台領獎，並說「廣播是爸爸的一生，雖然他很多事都不記得了，但卻有很多人記得他，對爸爸而言，這已是最美好的！」，李季準緊握著獎座，眼眶泛淚，台下的人相當感動，紛紛起立致敬，而今李季準辭世的消息令許多人相當不捨，他那極具磁性的渾厚嗓音，將永留聽眾心中。

(中時電子報)