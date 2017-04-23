今北台偏涼 白天有空檔 晚間再轉雨

今白天雨勢再趨緩，午後降雨機率又會提高。（本報資料照片）

受到東北風持續影響，今北台天氣仍偏涼，淡水清晨低溫僅15.7度，水氣在白天會漸漸減少，上午的降雨在平地有短暫空檔，不過傍晚後又會有一波華南雲雨區東移至台灣地區，各地降雨機率將再度提高。

根據中央氣象局資料顯示，今溫度氣溫有機會較昨天回升一些，北部及宜花高溫約23度左右，一整天感受稍涼，中南部及台東高溫約24至28度，夜裡清晨仍較涼。

明天開始，白天東北季風逐漸減弱，水氣也逐漸減少，各地雖有局部雨，但整體降雨較更為減少，溫度也會再上升一些，到了周二，水氣更減少、氣溫回升更多，各地高溫在30度上下，有悶熱的感覺。

不過周三開始，又有一道鋒面通過，各地又轉為有陣雨或雷雨的天氣，尤以西半部及東北部地區雨勢最為明顯；氣溫方面，東北季風增強，帶來涼空氣，北台灣又轉涼，氣象專家吳德榮表示，影響持續至週四(27日)，週五至週日(28至30日)天氣轉晴，白天氣溫將逐日回升，但日夜溫差很大。

空氣品質方面，今各地為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)