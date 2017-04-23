優人神鼓新作《墨具五色》首登春藝　結合潑彩畫和浮空投影的繽紛之作

優人神鼓21、22日在高雄文化中心至德堂演出睽違5年的新作《墨具五色》，結合柯淑玲的潑彩畫作和多媒體浮空投影，呈現色彩繽紛不同以往的優人神鼓。（王錦河攝）

優人神鼓在高雄至德堂演出睽違5年的新作《墨具五色》，結合潑彩畫作和多媒體浮空投影。（王錦河攝）

優人神鼓在高雄至德堂演出睽違5年的新作《墨具五色》，結合柯淑玲的潑彩畫作和多媒體浮空投影，呈現色彩繽紛不同以往的優人神鼓。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（左）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》，結合潑彩畫作和多媒體浮空投影。（王錦河攝）

優人神鼓在高雄至德堂演出睽違5年的新作《墨具五色》。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（左）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》「庖丁解牛」一段。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（後排中）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》「庖丁解牛」一段。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（左）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》「庖丁解牛」一段。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（左）在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》「庖丁解牛」一段。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（左）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》「庖丁解牛」一段。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（右）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》「庖丁解牛」一段。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（中）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》「庖丁解牛」一段。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（右）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》「庖丁解牛」一段。（王錦河攝）

優人神鼓在高雄至德堂演出睽違5年的新作《墨具五色》，結合柯淑玲的潑彩畫作和多媒體浮空投影，呈現色彩繽紛不同以往的優人神鼓。（王錦河攝）

優人神鼓在高雄至德堂演出睽違5年的新作《墨具五色》，結合柯淑玲的潑彩畫作和多媒體浮空投影，呈現色彩繽紛不同以往的優人神鼓。（王錦河攝）

優人神鼓在高雄至德堂演出睽違5年的新作《墨具五色》。（王錦河攝）

優人神鼓在高雄至德堂演出睽違5年的新作《墨具五色》。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（右）在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》「莊周夢蝶」一段。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（左）在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》「莊周夢蝶」一段。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（中）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》，結合柯淑玲的潑彩畫作和多媒體浮空投影，呈現色彩繽紛不同以往的優人神鼓。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（中）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（中）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》。（王錦河攝）

優人神鼓音樂總監黃誌群（中）和團員在高雄至德堂彩排演出新作《墨具五色》，結合柯淑玲的潑彩畫作和多媒體浮空投影，呈現色彩繽紛不同以往的優人神鼓。（王錦河攝）

優人神鼓首次在高雄春藝演出新作《墨具五色》，團員們日前南下高雄文化中心圓形廣場演出片段宣傳。（王錦河攝）

優人神鼓首次在高雄春藝演出新作《墨具五色》，團員們日前南下高雄文化中心圓形廣場演出片段宣傳。（王錦河攝）

優人神鼓首次在高雄春藝演出新作《墨具五色》，團員們日前南下高雄文化中心圓形廣場演出片段宣傳。（王錦河攝）

優人神鼓首次在高雄春藝演出新作《墨具五色》，團員們日前南下高雄文化中心圓形廣場演出片段宣傳。（王錦河攝）

優人神鼓首次在高雄春藝演出新作《墨具五色》，團員們日前南下高雄文化中心圓形廣場演出片段宣傳。（王錦河攝）

優人神鼓首次在高雄春藝演出新作《墨具五色》，團員們日前南下高雄文化中心圓形廣場演出片段宣傳。（王錦河攝）

優人神鼓首次在高雄春藝演出新作《墨具五色》，團員們日前南下高雄文化中心圓形廣場演出片段宣傳。（王錦河攝）

優人神鼓首次在高雄春藝演出新作《墨具五色》，團員們日前南下高雄文化中心圓形廣場準備演出片段。（王錦河攝）

優人神鼓藝術總監劉若瑀（中）和音樂總監黃誌群（左）夫婦倆日前南下高雄文化中心圓形廣場和高雄文化局長尹立（右）一同宣傳新作《墨具五色》並合影。（王錦河攝）

優人神鼓藝術總監劉若瑀（中）和音樂總監黃誌群（左）夫婦倆日前南下高雄文化中心圓形廣場宣傳新作《墨具五色》。（王錦河攝）

優人神鼓藝術總監劉若瑀（中）和音樂總監黃誌群（左）夫婦倆日前南下高雄文化中心圓形廣場宣傳新作《墨具五色》。（王錦河攝）

優人神鼓藝術總監劉若瑀（前排右）和音樂總監黃誌群（前排左）夫婦倆日前南下高雄文化中心圓形廣場和團員們一同宣傳新作《墨具五色》並合影。（王錦河攝）

優人神鼓首次在高雄春藝演出新作《墨具五色》，團員們日前南下高雄文化中心圓形廣場演出片段宣傳，高雄文化局副局長王文翠（中）和文化中心管理處長張菁玲（左）也到場觀看。（王錦河攝）

優人神鼓藝術總監劉若瑀（右）和音樂總監黃誌群（左）夫婦倆日前南下高雄文化中心圓形廣場宣傳新作《墨具五色》，3位穿著和服的女子也在廣場自拍留念。（王錦河攝）

優人神鼓藝術總監劉若瑀（右）和音樂總監黃誌群（右二）夫婦倆日前南下高雄文化中心圓形廣場宣傳新作《墨具五色》時，1位小弟弟溜著滑板車溜過兩人身旁。（王錦河攝）

優人神鼓4月21、22日在高雄文化中心至德堂演出藝術總監劉若瑀與音樂總監黃誌群夫婦倆睽違5年的新作《墨具五色》，結合柯淑玲的潑彩畫作和多媒體浮空投影，呈現色彩繽紛不同以往的優人神鼓。

《墨具五色》是劉若瑀與黃誌群夫婦倆沉潛5年後再度攜手創作的新作，創作起源來自黃誌群受到著名書法家董陽孜墨寶「老莊說」觸動，他在董陽孜行氣手筆中感受到節奏旋律，從書法中領悟出「一墨而五色具，五色又源於墨」的相生關係，進而創作全新鼓曲，並結合巨型銅鑼、瑟、笛等不同器樂，編創優人音樂新曲風。

劉若瑀善用優人團員長年修習太極小架的身體特質，以柔、鑽、沉底的身形強調肢體柔勁與旋轉律動，呈現不同以往的肢體律動表現形式。

以往優人神鼓的作品以擊鼓為主，舞台呈現主要是黑背景的極簡風格，但新作《墨具五色》結合潑彩畫家柯淑玲的畫作與多媒體浮空投影，劉若瑀表示將「多」結合為「一」的過程非常困難，優人先前在政大藝文中心裝台測試投影效果，反覆修正投影效果與團員在舞台上的結合呈現。劉若瑀表示她聽見原本柯淑玲的畫作在尺寸變化與局部擷取過程中，透過投影在舞台上想要發出聲響傳遞訊息，優人的演出與畫作融合

相互對話，產生一種圓滿的藝術形式。

《墨具五色》邀集潑彩畫家柯淑玲、舞台燈光設計林克華、服裝設計傅子菁、影像設計王奕盛共同創作，與優人交融出不同以往風格的創新作品。設計團隊嘗試運用浮空投影技術，要讓潑彩畫作、優人、音樂、空間呈現彼此交融的絕妙意境。

《墨具五色》4月15日在台中國家歌劇院世界首演後，4月 21、22日在高雄文化中心至德堂春天藝術節演出兩場，5月4至 7日在台北國家戲劇院演出5場。

(中時)