NBA》快艇葛瑞芬又傷了 季後賽確定報銷

快艇隊葛瑞芬受傷，本季無法再出賽。(美聯社資料照)

快艇隊今年季後賽又遇到麻煩了，前場大將葛瑞芬在G3對戰爵士時腳趾受傷，球隊宣布他本季確定報銷。葛瑞芬上半場結束前3分鐘，在一次快攻上籃落地時弄傷了右腳大拇指，之後就沒有再回到場上。

總教練瑞弗斯表示，葛瑞芬其實在那次上籃之前就受傷了，而且情況不太妙，可能必須動手術。快艇隊去年也在季後賽首輪G4失去葛瑞芬，他當時因股四頭肌受傷報銷，控衛保羅當時也缺陣，結果快艇遭到拓荒者淘汰。

快艇G3打敗爵士，目前以2勝1負領先，但失去葛瑞芬之後情勢不利。保羅說葛瑞芬一直很努力，「很遺憾最後發生了這種鳥事。」葛瑞芬季初也因右膝手術缺陣18場，例行賽繳出21.6分、8.1籃板、4.9助攻。

(中時電子報)