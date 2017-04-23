肯亞軍隊擊斃52名極端組織「青年黨」武裝分子
隸屬於非盟駐索馬利亞特派團的肯亞軍隊21日在索馬利亞南部打死52名極端組織「青年黨」武裝分子。
肯亞國防軍發言人奧烏沃斯在聲明中的話說，肯亞軍隊索馬利亞南部下朱巴州發現「青年黨」一處營地。在炮火掩護下，肯亞軍隊２１日對該營地發動地面打擊，打死52名武裝分子，並繳獲大量槍支彈藥。
索馬利亞「青年黨」是與「基地」組織有關聯的極端組織，近年來在索馬利亞及其鄰國多次肯亞軍隊發動襲擊。為徹底剷除“青年黨”，包括肯亞軍隊在內的非盟軍隊和索馬利亞安全部隊展開了一系列軍事行動。
(中時電子報)
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