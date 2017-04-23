數千名阿富汗籍恐怖分子混入德國

德國安全部門最新情資顯示，從2015年至今已有數千名阿富汗籍申請避難者自稱與阿富汗極端組織塔利班有聯繫，甚至曾為其作戰。德國檢方目前正在調查其中約70起個案。

據中新社報導，以調查性報道著稱的德國嚴肅時政媒體《明鏡》周刊最先披露此事。22日出版的最新一期《明鏡》周刊援引信源報導稱，德國聯邦移民與難民局在對申請避難者進行面談過程中發現了這一情況，並告知了德國安全部門。

2015年難民危機爆發以來，共有超過100萬尋求避難者進入德國。其中，2015和2016兩年，來自阿富汗的人數約為16萬人。

(中時電子報)