4月23日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●澎湖花嶼漁船 違法載客奪2命

澎湖縣花嶼籍「聯得利2號」漁船，22日清晨滿載21名乘客，準備開往馬公港，不料，剛開出外海不到30分鐘，就遇上大風浪，船身嚴重傾斜，兩名乘客顏秋雄、馮文淵不慎落海死亡，另有兩名乘客受傷，全案警方及安檢所刻正調查中。

●決選2席次 馬克洪、瑪琳贏面大

法國23日舉行總統大選第一輪投票，據20日巴黎發生恐攻事件後首份民調，中間派獨立候選人馬克洪仍拔得頭籌，而主張強硬移民政策且鼓吹恢復邊境管制的極右派「國家陣線」（FN）候選人瑪琳．勒班，則緊追在後且近日更搶得馬克洪若干票源，兩人打入決選的機率大。

●法國大選起跑 歐盟繃緊神經

法國人將在4月23日與5月7日總統大選兩輪投票中，決定國家未來掌舵者。這場被譽為「歐盟的史達林格勒戰役」重量級選戰，將影響法國和歐陸未來，甚至被認為是歐盟永續關鍵：在歐洲統合一甲子後，大選將成「團結歐洲」的決定性公投。

重點要聞

●風暴擴大 戴奧辛毒蛋 今查6雞場

戴奧辛毒雞蛋風暴延燒！衛福部統計昨共封存近14萬顆問題蛋，新北、桃園、苗栗至少已有42家早餐店、餐廳業者恐使用過超標的戴奧辛蛋。教育部更指有一所國中的營養午餐曾使用過問題廠商提供的蛋達一周。另因向駿億、鴻彰與財源3家疑生產戴奧辛蛋的蛋雞場進貨的王功蛋行，昨被查出還另向6家蛋雞場進貨，衛福部與農委會今將再前往稽查。

●彰化3雞場喊冤 怨「政府栽贓」

雞蛋殘留戴奧辛超標，問題蛋被追查出來自彰化芳苑鄉的駿億、財源和鴻彰3家蛋雞場，蛋農昨跳出來喊冤，認為檢驗時間是2月，且會不會苗栗合成批發商行的業者拿錯蛋，另到底是哪家的蛋也不清楚，政府就公布，「有隨便栽贓之嫌，蛋農真的很無奈！」

●漁船違法載遊客 澎湖花嶼 2人落海亡

澎湖一艘違法載21名遊客的漁船，昨晨從離島花嶼開往馬公本島，因海象不佳2人落海溺斃、2人受傷，據海巡統計，肇事漁船今年違法載客出海47次遭法辦，而這起意外掀起澎湖地區離島交通悲歌，原來縣府為解決離島交通問題，自訂辦法放寬漁船附載乘客規定，但安全難獲保障，檢方和海巡正偵辦事故原因及責任。

重點要聞

●立院本週前瞻大戰 8年近9000億 展開實質審查 藍綠祭出甲動

立法院明天起接連一週，將進入戰國時期，除了先前喧騰一時的年金改革公聽會，行政院推動的8年近9千億元「前瞻基礎建設計畫特別條例」草案明天也展開實質審查；此外，自去年底通過初審的「公投法」仍躺在立院，時代力量呼籲民進黨團儘速召集協商，早日完成三讀。

●向左？向右？法大選今投票

法國總統大選23日投票，出口民調結果最快於台灣時間24日凌晨2時揭曉。20日首都巴黎發生恐怖攻擊後所做民調結果與恐攻前大致相同，前兩名仍為中間派獨立候選人馬克宏和極右派民族陣線的瑪蘅．雷朋，極左派的梅蘭雄及保守派的費雍落後差距不到四個百分點。選前仍有四分之一的選民拿不定主意，無人得票過半幾成定局，得票最多的前兩名將於5月7日的決選分出高下。

●法國大選 「川普浪潮」的試煉

美國總統川普擁護的民族主義與本土主義，是否對西方其他國家選民也有吸引力？紐約時報指出，法國總統大選將是此意識形態迄今所面對最嚴峻的考驗。

重點要聞

●亞太技術學院 本週面臨退場

再過五天，苗栗縣私立亞太創意技術學院可能會被強制全面停招，成為新政府上任後，第一間被迫轉型或退場的學校！

●打破54年慣例 中樞不再主祭鄭成功

為展現台灣主體性及多元文化，內政部今年取消遙祭黃帝陵儀式，四月廿九日即將舉行的鄭成功祭典，行政院近日也核定由台南市長賴清德主祭，中央政府不再派內政部長代表出席，打破長達五十四年的中樞主祭慣例。

●法國大選首輪投票 川普暗挺勒班

法國廿三日在巴黎襲警案陰影下舉行二○一七年總統大選第一輪投票，全法國動員近六萬名軍警，加強安檢與嚴防恐攻威脅。分析家認為，廿日的襲警案有助於極右派候選人瑪琳．勒班的選情，勒班的支持率在案發後進行的民調中也微幅上升。不過，由於有高達四分之一的選民在選前最後一刻仍未表態，成為左右選情的最大關鍵。

(中時電子報)