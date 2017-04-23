丹麥「帥氣英雄劇團」首次春藝登台 《辦公室大爆炸》上演惡搞主管生存戰爆笑秀
首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」（Kristjan Ingimarsson Company）21至23日在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》，4位小職員以各種招數在辦公室上演惡搞主管的office生存戰。
丹麥「帥氣英雄劇團」用kuso搞笑的情節和誇張的肢體動作及神秘的舞台機關，將日常的OA辦公桌椅、日光燈、碎紙機等、筆等文具搬到劇場裡，上演劇場版的瘋狂爆笑喜劇《辦公室大爆炸！》，該劇團員日前在高雄文化中心春藝辦公室大秀搞笑絕技，文化局長尹立也在記者會中客串1角，精彩的演出令現場同仁和媒體驚呼聲與笑聲不斷。
綜合好萊塢賣座影片漫威《英雄聯盟》系列與《終極警探》的《辦公室大爆炸！》可謂劇場版的極限爽片，講述4名受夠朝九晚五枯燥生活的小職員，將平淡無奇的辦公室日常工作丟進碎紙機，真人實境上演office生存戰，開啟一連串搞笑招數，職場成為被殭屍佔領的叢林，魯蛇們也化身超級英雄，4名專業舞者訓練出身的演員以各種武藝特技搭配懸吊日光燈、傾斜的舞台和爆破特效等，將辦公室場域變成肉搏戰場，展開魯蛇的逆襲，惡搞主管，怒吼出小人物的辦公室悲歡，帶給觀眾1場充滿聲光特效的爆笑秀。
1998年成立的丹麥帥氣英雄劇團是廣泛巡演全球的肢體劇場，由冰島知名演員與導演克里斯強．英尼瑪松 Kristjan Ingimarsson 擔任藝術總監，創作豐富屢獲殊榮，作品常以無極限的肢體爆發力，搭配舞台機關與設計，探索劇場各種可能性著稱。
《辦公室大爆炸！》2012年首演以來，廣受世界各地藝術節邀演，富含各種劇場元素，包括令人眼界大開的舞台設計、各種特效堆疊而成的震撼感官秀，加上舒壓爆笑的情節，廣獲觀眾喜愛，2015更二度受全世界歷史最悠久的愛丁堡國際藝術節邀演，場場爆滿，一票難求，歡迎民眾進劇場感受抒壓過癮的爆笑劇。
(中時)
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