丹麥「帥氣英雄劇團」首次春藝登台　《辦公室大爆炸》上演惡搞主管生存戰爆笑秀

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」21至23日在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》，4位小職員以各種招數在辦公室上演惡搞主管的office生存戰。高雄文化局長尹立（左起）、導演賽門．博貝格（Simon Boberg）、演員埃奧斯．卡森（Eos Karlsson）、皮特．格茲．尤漢森（Piet Gizt Johansen）、迪迪耶．歐柏勒（Didier Oberle）、盎德斯．史卡特．海寧森（Anders Skat Henningson）日前在文化中心表產辦公室記者會一同搞笑合影。（王錦河攝）

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」21至23日在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》，4位小職員以各種招數在辦公室上演惡搞主管的office生存戰。（王錦河攝）

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》，4位小職員以各種招數在辦公室上演惡搞主管的office生存戰。（王錦河攝）

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》，4位小職員以各種招數在辦公室上演惡搞主管的office生存戰。（王錦河攝）

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》，演員盎德斯．史卡特．海寧森（Anders Skat Henningson，左）用筆 kuso 模仿電影金剛狼。（王錦河攝）

高雄文化局長尹立（左起）、導演賽門．博貝格（Simon Boberg）、演員埃奧斯．卡森（Eos Karlsson）、皮特．格茲．尤漢森（Piet Gizt Johansen）、迪迪耶．歐柏勒（Didier Oberle）、盎德斯．史卡特．海寧森（Anders Skat Henningson）日前在文化中心表產辦公室舉行《辦公室大爆炸 BLAM！》記者會並一同搞笑合影。（王錦河攝）

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》（高雄文化局春藝提供）

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》（高雄文化局春藝提供）

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》（高雄文化局春藝提供）

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》（高雄文化局春藝提供）

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》（高雄文化局春藝提供）

首次來台的丹麥「帥氣英雄劇團」（Kristjan Ingimarsson Company）21至23日在高雄大東文藝中心演出3場失控爆笑喜劇《辦公室大爆炸 BLAM！》，4位小職員以各種招數在辦公室上演惡搞主管的office生存戰。

丹麥「帥氣英雄劇團」用kuso搞笑的情節和誇張的肢體動作及神秘的舞台機關，將日常的OA辦公桌椅、日光燈、碎紙機等、筆等文具搬到劇場裡，上演劇場版的瘋狂爆笑喜劇《辦公室大爆炸！》，該劇團員日前在高雄文化中心春藝辦公室大秀搞笑絕技，文化局長尹立也在記者會中客串1角，精彩的演出令現場同仁和媒體驚呼聲與笑聲不斷。

綜合好萊塢賣座影片漫威《英雄聯盟》系列與《終極警探》的《辦公室大爆炸！》可謂劇場版的極限爽片，講述4名受夠朝九晚五枯燥生活的小職員，將平淡無奇的辦公室日常工作丟進碎紙機，真人實境上演office生存戰，開啟一連串搞笑招數，職場成為被殭屍佔領的叢林，魯蛇們也化身超級英雄，4名專業舞者訓練出身的演員以各種武藝特技搭配懸吊日光燈、傾斜的舞台和爆破特效等，將辦公室場域變成肉搏戰場，展開魯蛇的逆襲，惡搞主管，怒吼出小人物的辦公室悲歡，帶給觀眾1場充滿聲光特效的爆笑秀。

1998年成立的丹麥帥氣英雄劇團是廣泛巡演全球的肢體劇場，由冰島知名演員與導演克里斯強．英尼瑪松 Kristjan Ingimarsson 擔任藝術總監，創作豐富屢獲殊榮，作品常以無極限的肢體爆發力，搭配舞台機關與設計，探索劇場各種可能性著稱。

《辦公室大爆炸！》2012年首演以來，廣受世界各地藝術節邀演，富含各種劇場元素，包括令人眼界大開的舞台設計、各種特效堆疊而成的震撼感官秀，加上舒壓爆笑的情節，廣獲觀眾喜愛，2015更二度受全世界歷史最悠久的愛丁堡國際藝術節邀演，場場爆滿，一票難求，歡迎民眾進劇場感受抒壓過癮的爆笑劇。

(中時)