21歲警緝凶車禍命危 低溫療法搶救

簡姓員警頭部重創、生命垂危，中榮決啟動低溫療法搶救。（資料照片）

台中市六分局市政所員警簡銘韋今（22）日凌晨4時38因追緝群毆嫌犯車禍失去生命徵象，經緊急送往台中榮總搶救，在5點12分恢復血壓、心跳，院方指稱患者第二頸椎骨折、顱部嚴重血腫，目前緊急進行開顱手術減壓，並將啟動低溫療法，全力搶救年輕的生命。

(中時)