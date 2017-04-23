NBA》迪羅薩爆發 暴龍G4扳平公鹿
在主場沒佔到便宜的暴龍隊，23日在客場扳回了一城，戴罪立功的猛將迪羅薩繳出33分、9籃板、5助攻、4抄截，以87-76在第4戰擊敗公鹿，在首輪戰成2勝2負。重要的第5戰將回到暴龍的多倫多主場舉行。
迪羅薩是全聯盟最厲害的得分後衛之一，例行賽27.3分是生涯新高，但他對公鹿的第3戰表現荒腔走板，出手8次居然沒有投進任何一球，導致暴龍大輸27分。迪羅薩當時表示：「我讓球隊失望了，下一戰一定會爆發出來。」他果然沒有食言，第4戰他投22中12，罰球9罰9中。
暴龍此役勝利也與總教練凱西變陣成功有關，他以諾曼鮑爾代替中鋒瓦蘭丘納斯先發，並讓伊巴卡改打中鋒，改以小個子陣容應戰，收到奇效。暴龍控衛羅瑞攻下18分，公鹿隊「字母哥」阿提托康波14分9籃板，出手19次僅命中6球。
(中時電子報)
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