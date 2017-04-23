NBA》杜蘭特又槓傳奇球星 這次換罵沃錫騙子

杜蘭特這次換成跟前湖人球星沃錫槓上，不知道風波會延續多久。(美聯社資料照)

本季先後跟「俠客」歐尼爾、「惡漢」巴克利隔空互嗆的勇士球星杜蘭特，23日又遭爆料跟另1名傳奇球星槓上，這次是前湖人球星沃錫！事情起因是杜蘭特認為沃錫表裡不一，更感覺遭到背叛，不過沃錫卻堅決否認自己是騙子。

事件發生在去年季前熱身賽期間，杜蘭特在場邊偶遇沃錫，原本杜蘭特不打算跟沃錫對話，沃錫卻主動開口告訴他，「別擔心那些罵你轉隊的事情，人們每年每天都會換工作或跳槽，你只要認真打球拚勝就好。」

杜蘭特當時心想，可以得到沃錫支持感覺很棒，沒想到當他回家，卻聽到不同的說法，「當時我的好友藍迪威廉斯也在，他告訴我的版本是，沃錫在電視上受訪時說了我很多壞話，甚至強調魔術強生與他自己絕對不會那樣做。」

這種前後不一的言論，當然讓杜蘭特相當不爽，強調自己不太滿意沃錫說一套、做一套的方式，更用陳腐、不光明磊落、狗屁不通等形容詞，去表達自己對於這個事件的最直接看法。

可是沃錫強調自己是清白的，聽到杜蘭特的批評讓他很難過，甚至沃錫去找到當時電視採訪影片，來證明自己不是騙子，沃錫還直接聯繫勇士球團，希望當面跟杜蘭特澄清事情真相，卻始終沒有得到正面回應。

儘管如此，沃錫仍強調杜蘭特是他最喜歡的球員之一，會繼續找機會解釋清楚，不過這次的風波，又讓杜蘭特跟傳奇球星槓上，不知道何時才能上演和解戲碼。

(中時電子報)