美航空少攻擊抱嬰媽 遭停職
美國航空公司（American Airlines）21日1名男性空服員在1架班機上與1名邊哭泣邊抱著幼兒的婦女爭執。一名乘客艾迪揚沙亞（Surain Adyanthaya）將影片張貼在臉書指出，美國航空員工搶奪嬰兒推車，然後用嬰兒車攻擊，婦女懷中幼兒險些被打中。該男性空服員已遭停職。
美航發言人史考特（Leslie Scott）表示，該公司現正調查昨天發生在第591航班上的這起事件。這架由舊金山飛往達拉斯的班機當時尚未起飛。事發原因在於，這名婦女將嬰兒車帶上飛機，引發能否這麼做的爭執。
目擊者指出，1名男性空服員告訴這名婦女，她在機艙後部的座位不能放置嬰兒推車，而當時這名婦女正在尋找放置嬰兒車的空間。
影片畫面顯示，手抱幼兒的婦女請求空服員們將嬰兒車還給她。1名男乘客前來幫助婦人，詢問取走嬰兒車的那名空服員姓名，而後男乘客與美航員工對峙。最後乘客走回座位，空服員也離開機艙。
美航昨晚發表聲明致歉，並表示那名婦女和她的家人稍後在機上被升級到頭等艙。
(中時電子報)
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