中市警局4警追捕犯人釀追撞 3傷1命危

台中市警局4警追捕犯人釀追撞，造成3傷1命危，消防局緊急動員搶救！（台中市消防局提供）

台中市警察局第六分局員警，今天清晨4時許，疑在追捕歹徒途中發生車禍意外，2輛警車行經福星路、烈美街口，因失控衝撞路邊五輛機車、民宅鐵捲門，連路燈都被撞斷，造成2輛警車嚴重毁損、4名警員受困。

警方指出，4名警員受傷送醫，其中21歲的警員簡銘章救出時，一度已無生命跡象，送往台中榮總急救恢復心跳；另3人意識清醒，詳情正由警方調查中。

台中市消防局表示，今天清晨4時38分許，接獲報案有2輛警車在追捕歹徒過程中，行經西屯區烈美街與福星路口發生車禍，兩車共有4位員警；其中簡姓員警OHCA，緊急送往台中榮總救治，送醫後已恢復呼吸心跳，另3人意識清楚。

消防局指出，4名受傷員警，分別為簡銘韋，約21歲，OHCA，送榮總後已恢復心跳；市政所員警李孟昜，約25歲，臉、左手擦傷、意識清楚，送中澄；羅健智，約21歲，胸痛、頸部勒傷、意識清楚，送中澄；蔡宗澤，23歲，雙腳疼痛，意識清楚，送中澄。

(中時)