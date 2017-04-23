NBA》薛洛德扮首節殺手 老鷹擊退巫師開張
回到主場拚戰的老鷹，終於找出季後賽贏球方程式！靠著主控薛洛德拿下27分、9助攻，光在首節就包辦15分的神勇火力演出，老鷹23日以116比98輕取巫師，總算搶下今年季後賽首輪勝利，不過老鷹仍處1勝2敗落後。
挾著地主球迷加油聲浪，老鷹23日一開賽就打出強大贏球決心，在薛洛德與米爾沙普聯手下，首節打完，老鷹就以38比20遙遙領先，簡直不給對手任何反撲機會，因為接下來3節比賽，老鷹一路保持雙位數以上領先到結束槍響。
除了薛洛德首節凶猛火力，米爾沙普也有29分、14籃板與5助攻的雙十演出，表現完全不輸給薛洛德，普林斯16分、4籃板，被球迷批評是前兩戰輸球罪人的「魔獸」霍華，此役仍只拿到5分、11籃板，進攻表現持續低迷當中。
巫師仍看主控沃爾表演，全場投12中10、罰10中8，貢獻全隊最高29分，另有7籃板、4助攻，替補後衛詹寧斯13分，不過巫師後場「雙衛」另1人畢爾手感冰冷，全場投20中6，包含三分球6投0中，最後攻下12分。
不過巫師當前更大的麻煩是，先前傳出籃網有意招攬的先發小前鋒波特，竟在第3節拉傷頸部，只好無奈退場接受治療，接下來是否缺陣，必須等到檢查結果出爐才能確定。
(中時電子報)
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