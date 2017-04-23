韓國霧霾怪中國？ 韓專家：簡直是在國際上丟臉
今年3月韓媒曾報導稱，研究結果證明，從中國漂洋過海而來的霧霾導致韓日兩國，有3.09萬人早死。韓國環境部發表分析報告則稱，國內可吸入顆粒物的「國外影響」最大達到86%，下雨過後也難看到藍天，指中國就是罪魁禍首。但多領域專家就這問題上表示，韓國政府不應一味責怪中國，若向中國抗議，簡直就是在國際上丟臉。
《韓聯社》3月曾報導《自然》雜誌一篇名為「全球大氣污染輸送和國際貿易的跨界健康影響」的文章。內容翻譯，僅2007年因從中國漂洋過海的霧霾導致韓日兩國非自然死亡人數就達3.09萬人。韓環境基金會和律師提出訴狀，要求韓國與中國政府應對蒙受損失的原告每人賠償300萬韓元。
《環球時報》則報導韓國《中央日報》，上個月韓國環境部分析報告指出，國內可吸入顆粒物的「國外影響」最大達86%，中國是罪魁禍首。但韓媒認為韓國並沒有充分的理由將責任歸咎於中國。
因為首爾市立大學大氣環境工程系教授金信道表示，韓國政府曾稱可吸入顆粒物的85%來自汽車尾氣(指由汽車燃油燃燒後產生的廢氣)，今年卻說來自中國。
另外，韓亞洲大學預防醫學系教授兼環境運動聯合代表張栽然稱，政府聲稱原因在於中國的依據是「只有刮西風時，濃度會逐漸上升」，若用此為由向中國提出抗議，簡直就是在國際上丟臉。
韓國慶熙大學環境工程系教授金東述則認為，針對中國的「外部影響論」，韓國政府逐漸疏忽了在本國改善可吸入顆粒物和細顆粒物排放的問題。
(中時電子報)
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