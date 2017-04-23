綠卡也有高科技？ 美移民局5月將發新卡
綠卡將改版？美國移民局為了遏止移民偽造文件，將於5月1日改發高科技的新版綠卡，預期能發揮防止詐欺之效。
美國永久居民卡俗稱綠卡（Permanent Resident Card，簡稱Green Card），獲得美國合法永久居留權的外籍人士，可依此享有美國公民大多數的權利及義務，也因此有不少人汲汲營營想偽造綠卡。據外媒報導，美國移民局針對此次改版表示，新綠卡將採用嵌入式的全息圖像（holographic images）技術，加強圖形與防偽設計，正反兩面皆為持卡人照片，並取消舊卡原有的持卡人簽名處、背面不再有光學條紋。
新版綠卡預期有助於移民局和海關等單位打擊卡片的偽造，強化國家安全。移民局也提醒，新卡雖然將在5月1日推出，但當局會把庫存的舊卡發完，因此申請人仍有可能拿到舊卡，舊卡和新卡將同時運行，有效期限以卡片上標明的日期為準。
目前綠卡的申請簽發仍由美國公民及移民服務局處理，過程往往耗費數年，欲成為美國公民則需連續居住滿五年始可申請，若是透過和美國公民結婚獲得移民身分，連續居住時間可縮短至三年，成為美國公民後除了將享更多權力，也需履行更多義務。根據美國國土安全部截至2010年的報告，美國境內約有1270萬合法永久居民符合申請歸化入籍的條件。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。