綠卡也有高科技？ 美移民局5月將發新卡

新版綠卡正面。（圖摘自東網）

新版綠卡背面。（圖摘自東網）

綠卡將改版？美國移民局為了遏止移民偽造文件，將於5月1日改發高科技的新版綠卡，預期能發揮防止詐欺之效。

美國永久居民卡俗稱綠卡（Permanent Resident Card，簡稱Green Card），獲得美國合法永久居留權的外籍人士，可依此享有美國公民大多數的權利及義務，也因此有不少人汲汲營營想偽造綠卡。據外媒報導，美國移民局針對此次改版表示，新綠卡將採用嵌入式的全息圖像（holographic images）技術，加強圖形與防偽設計，正反兩面皆為持卡人照片，並取消舊卡原有的持卡人簽名處、背面不再有光學條紋。

新版綠卡預期有助於移民局和海關等單位打擊卡片的偽造，強化國家安全。移民局也提醒，新卡雖然將在5月1日推出，但當局會把庫存的舊卡發完，因此申請人仍有可能拿到舊卡，舊卡和新卡將同時運行，有效期限以卡片上標明的日期為準。

目前綠卡的申請簽發仍由美國公民及移民服務局處理，過程往往耗費數年，欲成為美國公民則需連續居住滿五年始可申請，若是透過和美國公民結婚獲得移民身分，連續居住時間可縮短至三年，成為美國公民後除了將享更多權力，也需履行更多義務。根據美國國土安全部截至2010年的報告，美國境內約有1270萬合法永久居民符合申請歸化入籍的條件。

(中時電子報)