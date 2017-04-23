登台暈倒搶救無效 港「綠葉王」享年58歲
香港資深演員曾守明入行超過30年，演過百部電視劇，被封為「綠葉王」，不過今(23日)晨卻傳出，他在廣州登台時暈倒，送醫急救仍無效，享年58歲。
曾守明平時喜愛玩車，他的車友在通訊軟體群組傳出他的死訊，友人表示收到消息，他在廣州登台期間暈倒，藝人黃建東也在臉書證實死訊，他回覆港媒：「同事之間傳來訊息，聽說他今晚在廣州登台唱了半首歌然後暈倒，送到醫院搶救一個小時後便走了。」
曾守明因外貌正氣，並曾任職輔警多年，因此出演最多的就是和警察有關的角色，除了戲劇他也參與不少電影演出，其中最令人印象深刻的，就是在周星馳電影《國產凌凌漆》中，飾演持槍悍匪「湖南仔」一角。
身形一向高大圓潤的他，前年因心臟血管出問題而暴瘦，曾休息3個月，接受手術休養後復工，前幾天友人餐廳開張，他還現身力挺，當時精神不錯，未料才幾天就發生憾事，令外界相當震驚。
(中時電子報)
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