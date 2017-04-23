北韓：美若不放棄敵對 則無意重啟對話

朝鮮半島近期局勢緊張，美國持續放話，要求北韓不要核試；對此，北韓表示，若美國不放棄敵對，則無意重啟對話。

北韓官媒朝中社昨(22日)發表社論，稱美國指責北韓要對兩國啟動對話失敗負責。這樣的說法，只是美方在為對北韓的經濟制裁，以及軍事打壓辯護。

社論表示，美國現在不只公開採取軍事行動，更在南韓部署戰術性核武。該文強調，只要川普不放棄敵對政策，則北韓對與美重啟對談不感興趣。

(中時電子報)