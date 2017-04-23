MLB》打出火氣 老虎雙城互砸人

老虎先發投手波伊德投出觸身球遭驅逐出場。(美聯社)

老虎與雙城3連戰的第2場打出了濃濃火藥味，老虎菜鳥外野手瓊斯慘遭觸身球打臉退場，雙城一壘手沙諾之後也腰部「中彈」引爆衝突，兩隊球員從休息室衝出來對峙，波伊德與沙諾皆遭驅逐出場。最後老虎以5-4獲勝。

瓊斯第3局首度上場打擊，雙城換下先發左投梅西亞，接替的右投海利以一顆90英里的速球正中瓊斯的鼻樑，瓊斯將頭盔用力甩出，痛得滿場亂跑，鮮血迸流。海利投了1局才退場，當時雙方還沒有衝突。

5局下輪到雙城進攻，沙諾打擊時被老虎先發左投波伊德回敬一記腰部觸身球，沙諾氣得要衝上前理論，被老虎捕手麥肯阻止，沙諾於是用力推開麥肯，引爆兩隊球員清空板凳的衝突。主審橫身在人群中勸架，沙諾與波伊德都遭驅逐。

由於沙諾遭驅逐，觸身球因此不算數，由毛爾代替沙諾繼續打擊，毛爾也敲出二壘打，並幫助雙城跑回追平分。不過最後仍由老虎隊獲勝，在3連戰打成1勝1負。老虎重砲米蓋卡布瑞拉前役鼠蹊部拉傷，被放入10天傷兵名單。

(中時電子報)