她出道9年沒知名度 卻因這節目被罵紅

包文婧和包貝爾2013年結為夫妻，2015年生下女兒。(圖／翻攝自包文婧微博)。

大陸親子實境節目《媽媽是超人2》找來伊能靜、馬雅舒、包文婧和胡可參與，每個家庭的育兒經和相處模式，受到網友熱議，包括秦昊的不體貼、馬雅舒的潔癖，都引起爭議，而其中被封為「巨嬰」媽媽的包文婧，更是被酸爆，靠著被罵而紅，在微博討論度破表。

包文婧畢業北京電影學院，2008年演出愛情喜劇《女人不壞》，正式進入演藝圈，之後也擔任主持人，也和許多大咖合作，作品不少，卻沒有大紅，反而是和學生時代就交往的包貝爾戀情，受到不少關注。

2013年和包貝爾正式結為夫妻，2015年生下女兒包可艾（小名餃子），隔年在峇里島補辦婚禮，卻在「鬧伴娘」環節，眾伴郎捉弄柳岩，意圖把她扔下游泳池，弄得她衣衫不整差點走光，被網友罵翻。

包文婧幾乎沒怎麼照顧女兒。(圖／翻攝自微博)

而她第二次被砲轟，就是帶著女兒餃子上《媽媽是超人2》，因為工作忙且沒有做好當媽的準備，因此餃子出生後幾乎都由奶奶帶大，包文婧沒餵過孩子吃飯、沒哄過她睡覺，更沒給她洗過澡，連幫她洗屁股都覺得噁心，各種不純熟育兒方式，被網友封為「巨嬰」媽媽。

而她更因女兒吵鬧不睡覺，對她說：「你就不是正常的那種孩子」，還會和女兒爭寵，認為大家目光都在她身上，和女兒相處各玩各的，還險得不耐煩，因此受到不少批評，認為她只管生不帶孩子，不過也有人認為她有在努力當好媽媽，雖然還是不純熟，但能藉著節目成長也是好事，覺得她至少不做作，在鏡頭前沒故意裝很會育兒，節目播出後引起不少話題。

(專題報導)