NBA》賽後找球迷理論？貝弗利又闖禍了
早就是雷霆球迷眼中釘的火箭後衛貝弗利，這下子又闖禍了嗎？聯盟23日宣布，將會重看火箭與雷霆第3戰賽後影片，確認小貝是否衝到觀眾席跟球迷發生激烈口角，假如事態嚴重，聯盟甚至可能祭出禁賽重罰！
根據《休士頓紀事報》資深記者費根報導，在第3戰上半場，貝弗利上籃時遭對方犯規，整個人跌到籃架旁邊的觀眾席內，不小心壓到1名球迷的腿，小貝隨後起身不斷跟裁判抱怨，強調那名球迷對他說出不太禮貌的言論。
不過當時裁判並未理會貝弗利的抗議，結果賽後小貝跑去觀眾席，直接找那名球迷理論，兩人當場陷入大聲爭吵，直到火箭隊友德克爾把小貝拉走，爭執才告落幕，後來媒體才發現，那名激動球迷是雷霆小股東史卡拉穆西的兒子。
姑且不管球迷到底跟貝弗利講了什麼，小貝賽後還跑去觀眾席理論的做法，確實很可能引爆更激烈衝突，別忘記雷霆球迷從未忘記，小貝在2013年季後賽首輪曾害韋斯布魯克膝蓋嚴重受傷，造就雷霆次輪就遭淘汰的無奈結局。
聲稱自己跟火箭球團報備過當時狀況的貝弗利表示，「接下來先交給火箭球團處理，等到調查結束後，我會跟大家討論這件事情的始末。」無論如何小貝又跟雷霆球迷結下樑子，日後再來雷霆主場，還是躲不過狂噓命運。
(中時電子報)
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