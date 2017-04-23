電台情人李季準辭世 兒寫信追念：我會顧好媽

「電台情人」李季準22日晚間辭世。圖為2015年第50屆廣播金鐘獎，李季準獲特別貢獻獎。（資料照）

被稱為第一代「電台情人」的資深廣播人李季準4月22日晚間辭世，享壽74歲。李季準兒子李孟孜今（23）日在臉書PO文證實後，又PO出寫給父親的一封信，內文不僅提及父子相處的點點滴滴，李孟孜也於信末承諾會照顧好母親，請李季準放心。

李季準從事廣播、電視工作40餘年，曾獲得多座金鐘獎，2006年發現罹患扁桃腺癌後逐漸引退，2013年罹患阿茲海默症，之後已不太認得家人。2015年，李季準獲頒特別貢獻獎，當時由大女兒陪同上台領獎，李季準眼眶泛淚握著獎座，台下也紛紛起立鼓掌。

李季準兒子李孟孜23日在臉書證實父親辭世。（翻攝自李孟孜臉書）

李季準兒子李孟孜23日在臉書證實父親辭世，許多網友留言表達悼念，也請家屬節哀保重。

李孟孜在臉書PO文表達對父親的追念。（翻攝自李孟孜臉書）

「爸，今晚到現在我都沒有哭。是我不孝嗎？我不知道。我只感覺你沒有離開，所以我哭不出來。只是腦海裡像是播放超快速電影般，將四歲起到今晚的45年，與你所有的點點滴滴，全部放映一次。我想，同一時間裡，你腦海裡也是在放著你74年來的電影吧！」李孟孜在信中傾吐心聲，這是他第一次給父親寫信，除了表達對李季準的感念，也承諾會好好照顧母親，請父親放心地走，父子情深溢於言表。「請放心！媽我會顧好，就像這幾年來我所作的！」

以下為李孟孜臉書全文：

爸：

這是我第一次寫信給你，因為這49年來除了我在埔里流浪的那半年以外，我幾乎都在你身邊，包括今天晚上。

其實，我知道你一直都在，你知道媽今晚血壓飆上來，你擔心媽，所以你在。就像幾年前，你還能清楚表達的時候，你只要我們聲音大了點，你就會發飆的說：不准欺負我的女人！你對媽的掛念是你最後的記憶。寫這封信給你，我想說甚麼嗎？我不知道但也是我想說的太多，而不知從何說起吧！我只知道這封信你一定看得到，我知道你現在就在我的肩後，看我按著鍵盤寫信。

爸：

你連到另外一個世界去，都秉持著你獨特的行事風格。晚上七點，萊菈才幫你餵藥，你還乾咳兩聲。七點四十，萊菈拿著你的體溫計衝出來：36.3度。換我衝進你房間看你。氧氣機還在送氧，但你胸部沒有呼吸的起伏。拿血壓計幫你量血壓，沒有任何數據顯示。當下，我知道你已用你特立獨行的方式金蟬脫殼了。完全是你的風格。你完全不想讓我們提前知道你要走的時間，一如你一生不願去叨擾人一樣。你怕我們如果預知那時間，我們會毫不猶豫的搶救！你在告訴我們：“這屋子裡我最大，由我來作主！”你躺在你床上，就像平常你睡著了一樣！就這樣，你軀體的運作停止，而靈魂都在。

爸，今晚到現在我都沒有哭。是我不孝嗎？我不知道。我只感覺你沒有離開，所以我哭不出來。只是腦海裡像是播放超快速電影般，將四歲起到今晚的45年，與你所有的點點滴滴，全部放映一次。我想，同一時間裡，你腦海裡也是在放著你74年來的電影吧！

以前你常常說：

人生如白駒過隙，稍縱即逝。

今晚我的體會特別刻骨銘心！

當你呼吸停止閉上眼，又再次睜開眼的時候，你是否第一眼就看到阿公阿嬤？你是否第二眼就看到馬路林肯小天使他們？第三眼你是否看到你出野外時必定在你馬前為你開路的小黑?還有你拿高爾夫球桿時，馬上就球僮位置衝鋒的Amber?

想到他們全體與你，我實在該為你開心才是！

爸：

請放心！媽我會顧好，就像這幾年來我所作的！

請你帶阿公阿嬤一起作個逍遙騎士，遨遊整個宇宙！阿公阿嬤不會騎馬，請你要先教他們三天兩夜喔！

不孝兒

孟孜

2017.4.23.AM4:58

(中時電子報)