出國必去的10大博物館 第一名離我們很近

圖為此次排行第七的法國巴黎奧賽博物館。(達志影像/shutterstock提供)

出國看世界，到當地博物館不只看經典藝術品，還看屬於這國家的歷史與輝煌，大英博物館、羅浮宮、故宮，這些耳熟能詳的博物館名，都是必去夯點，DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》，統計出網友熱門討論的博物館，到了當地，不去就太可惜了。

大英博物館擁有藏品800多萬件。 (達志影像/shutterstock提供)

第五名 大英博物館

身為世界上規模最大、最著名的博物館之一，大英博物館的名聲有夠響亮，入場還是免費，也因此成為每個人到英國旅遊的必去清單，博物館的建築走希臘神殿風格，擁有藏品800多萬件，因為空間的限制，還有大批藏品沒能公開展出。

第四名 梵谷博物館

在荷蘭阿姆斯特丹的梵谷博物館，收藏了世界數量最多的梵谷作品，總共有畫200幅和素描500幅，還有梵谷寫給弟弟西奧的850多封信，重點展品有《吃馬鈴薯的人》、《在亞爾的臥室》，以及其三幅黃色背景的《向日葵》之一。

法國巴黎羅浮宮遠近馳名。(達志影像/shutterstock提供)

第三名 羅浮宮

原為法國的王宮，巴黎羅浮宮遠近馳名，是世界參觀人數最多的藝術博物館，館內著名藏品除了達文西畫作《蒙娜麗莎》外，還有拉斐爾《聖母、聖子與聖約翰》以及斷臂維納斯雕像，此外，羅浮宮博物館的主入口，由華裔美籍設計師貝聿銘所設計的透明金字塔建築，更是巴黎的城市地標。

第二名克里姆林宮

位於俄羅斯首都莫斯科市中心的克里姆林宮，由宮牆圍4座宮殿、4座大教堂、19座塔樓而成，雖然館藏不如榜單上的博物館多，但其建築特色與氛圍，讓其討論度相當的高。

北京故宮壯觀宏偉。 (達志影像/shutterstock提供)

第一名 北京故宮博物院

壯觀、宏偉、氣派，舊稱紫禁城的北京故宮，過去是明清兩個朝代皇帝的皇宮，占地面積達72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，大小宮殿70多座，是現存規模最大的宮殿型建築，並在1987年入選世界文化遺產。不論是皇帝和皇后居住的正宮還是御花園，過去皇宮內的樣貌被保留下來，親眼一睹，遙想當時宮內皇帝和官臣們、妃子們的生活，過去的古人物似乎都浮現在眼前。

北京故宮的珍貴文物，據統計超過一百萬件，大量古代藝術珍品，讓故宮成為中國收藏文物最豐富的博物館。

第六至第十名依序為美國紐約市曼哈頓現代藝術博物館、法國巴黎奧賽博物館、美國紐約大都會藝術博物館、西班牙馬德里普拉多博物館、法國巴黎龐畢度中心。

(中時電子報)