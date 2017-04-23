僅次美俄！全球戰力榜 陸居第3
近年解放軍武器裝備、技術發展迅速，殲-20亮相航展、運-20批量列裝、轟-6K轟炸機南海巡航、遼寧艦遠洋訓練、國產航母蓄勢待發，皆引起國際關注。德國《焦點周刊》（Focus）近日公布「全球火力指數」，陸軍力全球第三，僅次於美國、俄羅斯。
德國《焦點周刊》公布全球火力指數，美國在評比中摘下第一，除坦克數量輸陸外，在各樣指標皆列冠軍，軍事預算5810億美元、擁有13444架飛機及直升機；俄羅斯在排行榜中位列第二，其陸軍規模驚人，坦克數量逾15000輛，飛機、直升機數量為3574架。
全球軍力排行第三則是中國，軍事預算為1550億美元，軍艦數量逾700艘，飛機、直升機數量為2942架，坦克數量超越美國，達9150輛。而在此份榜單中，軍力前十國家還包括印度、法國、英國、日本、德國及義大利。
(中時電子報)
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