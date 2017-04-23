S型曲線婀娜多姿 東方維納斯在台灣出現了！　

被公認最美的雕像是維娜斯，而現在有一尊可以被稱之為東方維納斯的菩薩立像出現在台灣了。（圖／戴忠仁提供）

被公認最美的雕像是維娜斯，但是資深主播戴忠仁將透過鏡頭改寫眾人的看法，因為有一尊可以被稱之為東方維納斯的菩薩立像，出現在台灣了。

被公認最美的雕像是維娜斯，但是資深主播戴忠仁將透過鏡頭改寫眾人的看法。（圖／戴忠仁提供）

戴忠仁表示，1953年在中國大陸河北省的曲陽，一座古寺地下發掘出2000多具被破壞的佛像雕像，這是中國考古史上重大發現。其中有一件唐朝的菩薩立像，略帶S型的曲線展現婀娜多姿，衣服的奏摺雕刻流暢，華麗的裝飾又透顯菩薩的莊嚴，整體風格的展現絲毫不遜於羅浮宮的三寶之一的維納斯雕像。

戴忠仁指出，這兩座雕像都是以大理石雕成，同時都運用了「黃金比例」原則展現了塑像之美。兩座雕像也都被掩埋在地下1000多年後才被重新發現。河北曲陽的這件唐朝菩薩因為文隔等因素被忽略了，直到最近幾年才開始獲得外界的重視和研究。現在這件被戴忠仁稱之為「東方維納斯」的菩薩立像正在高雄的佛陀紀念館展出。

戴忠仁專程前往南部製播了「東方維納斯的故鄉專輯」，深入介紹河北曲陽的白石佛像，這集節目將在四月二十七日（週四）晚間11點人間衛視頻道首播。

(中時電子報)