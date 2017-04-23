蒙面搶匪持刀搶超商 得手2萬多逃逸

高雄市昨晚發生一起超商強盜案，1名年約30歲蒙面歹徒，佯裝成顧客，待在三民區金鼎路一家便利超商3小時，晚間10點見時機成熟，只剩女店員一人，便持預藏水果刀喝令店員拿出收銀台的錢，隨後搜刮2萬3635元及一包香菸後步行逃逸，三民二分局組成專案小組，調閱沿路監視器，擴大調查當中。

警方指出，這名搶匪年約30多歲，頭戴半罩式安全帽，面帶口罩、脖子圍上頭巾，著深色上衣，迷彩長褲，昨晚7點就待在超商店內，直到晚間10點，才到收銀台前持刀大喊「搶劫」，店員當時相當緊張，於事叫歹徒自己進來櫃檯拿。

(中時)