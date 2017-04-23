嘲笑小威膚色 老球王遭國際網總調查
羅馬尼亞退役球王納斯塔塞(Ilie Nastase)因為使用種族歧視的言語挖苦美國女將小威廉絲，正遭到國際網總調查，很可能會受到處罰。小威廉絲數日前宣布懷孕喜訊，納斯塔塞卻說：「猜猜小孩是什麼顏色，巧克力加牛奶？」
小威廉絲是非裔美國人，丈夫奧漢尼安(Alexis Ohanian)是reddit創辦人之一，是個白人，他們的小孩是混血兒。當時羅馬尼亞女將哈麗普被記者問及小威的事情，哈麗普使用英語回答，納斯塔塞坐在旁邊。這原本沒納斯塔塞的事，但他忍不住對身旁的人說：「我們來猜猜小孩的膚色。」他這句話是用羅馬尼亞語說的，仍被在場的記者報導出來。
納斯塔塞嘲笑小威之後又捲入另一起麻煩，他在聯邦盃女網賽用髒話辱罵英國領隊凱塔芳與女將康妲，怒斥她們是「該死的婊子」。凱塔芳表現得很強悍，但是比較年輕的康妲被罵哭了，所幸康妲仍然打贏第2點單打。納斯塔塞當場遭到驅逐，並且被踢出本屆聯邦盃。
不僅如此，納斯塔塞得知他的種族歧視評論被記者報導之後，他又跑去嗆一位英國女記者「愚蠢」，還嘲笑她長相醜陋。哈麗普試圖為此事緩頰，她說：「他(納斯塔塞)只是喜歡開玩笑，我很確定他對小威的評語只是一句玩笑。」無論如何，70歲的納斯塔塞在整起事件裡表現得非常幼稚，毫無網壇前輩的風範。
(中時電子報)
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