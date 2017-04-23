趙又廷爆老婆怪癖 高圓圓愛收過期藥

趙又廷透露他與高圓圓生活習慣大不同。（圖／取材自奇葩說官方微博）

趙又廷與高圓圓結婚近3年，小倆口依舊甜蜜如新婚，儘管鮮少看到「高圓」夫妻合體出席公開活動，不過趙又廷每回談到嬌妻時，總藏不住滿滿愛意，近日趙又廷上大陸節目《奇葩說》，透露其實夫妻倆生活習慣大不同，並談到高圓圓愛收藏過期的藥。

趙又廷以電視劇《三生三世十里桃花》，人氣超夯、登上男神寶座，他被問到高圓圓做任何事是否都會原諒，趙又廷肯定說「是」，甜翻全場。不過趙又廷聊到夫妻相處方式，透露自己對於用不到的東西，會果斷處理，而高圓圓則會留下。

主持人何炅追問趙又廷，高圓圓留下什麼最沒意義的東西？趙又廷表示是過期的藥「而且她還會藏起來不讓我找到，以便萬一哪一天會需要」，班底蔡康永緩頰：「如果這個藥和圓圓愛你有關係的話，是浪漫的藥就要保留下來。」趙又廷隨即說「是腸胃藥」一句話讓全場笑翻。

(中時電子報)