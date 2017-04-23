自動化工業展高雄展覽館登場 共推會展觀光優惠行程
2017高雄自動化工業展21至24日在高雄展覽館登場，高雄觀光局與旅行商業公會等單位合作推動會展觀光優惠行程，眾人日前參訪高雄維格餅家黃金菠蘿城堡，除參觀自動化設備品嘗鳳梨酥，也希望將國際會展的商機人潮帶到會展外，開拓國際會展觀光市場，創造在地商機。
高雄觀光局長曾姿雯表示本次高雄自動化工業展將吸引許多商家和民眾來到高雄，觀光局與高雄市旅行商業同業公會合作共推會展觀光遊程，推出299元港都半日遊、599元港都1日遊的多樣遊程，希望藉由會展結合觀光行銷高雄。
會展觀光299港都半日遊行程包括有漁人碼頭、駁二藝術特區、英國領事館、壽山 LOVE 情人觀景台、蓮池潭、阿公店水庫、航空教育展示館、大崗山風景區、興達港情人碼頭等景點可供選擇。
為結合自動化工業與觀光產業，這次客製化會展觀光行程還特別安排高雄黃金菠蘿城堡，才開幕大約兩年、占地廣闊共8層樓的菠蘿城堡是台灣人氣伴手禮鳳梨酥的觀光體驗工廠，內有各式可愛的糕餅公仔及可供遊客參觀的自動化設備，鳳梨酥由隱型軌道的磁浮列車從生產區自動載運出供民眾試吃，還有鳳梨酥 DIY，可讓遊客體驗手作糕餅並將烘焙完成的成品帶回家品嘗；內有1座360度球體投影觀賞設備，是以6台投影機呈現高雄著名觀光景點360度立體介紹；7、8樓還有空中花園和夢想餐廳。
曾姿雯表示觀光局為推動會展觀光旅遊，特頒布2017獎勵旅行業推廣國際會展遊程觀光實施計畫，補助1台遊覽車1天最高5000元，鼓勵高雄觀光業者配合共推會展觀光，參觀景點以手作工廠、在地小吃為規畫對象，希望藉此推廣高雄的美麗景點和濃厚人情味。
(中時)
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