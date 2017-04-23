用運動魂做公益，統一發票盃路跑1萬2千人熱情開跑

「財政部106年統一發票盃路跑活動」23日清晨在台中市政府前廣場開跑

計有1萬2千人參與。(馮惠宜攝)

「財政部106年統一發票盃路跑活動」今(23)日清晨在台中市政府前廣場開跑，共有1萬2千位民眾熱情參與，這場公益性質的路跑活動，預計將可募集到近30萬張發票捐贈給社福團體。

台中市長林佳龍也到場為所有跑者加油、打氣，他表示，台中是個喜歡運動的宜居城市，今天路跑活動不但可以捐發票做公益，還可以沿途欣賞台中國家歌劇院、秋紅谷等城市美景，祝福大家跑出健康、幸福與美好的未來。

統一發票盃路跑活動由財政部及第一金控主辦，今年邁入第8個年頭，只要捐贈3張3至4月統一發票（含無實體電子發票）即可免費參加。

在林佳龍、財政部長許虞哲、第一金控董事長蔡慶年、立法委員何欣純、江啟臣等人一同為活動鳴槍下，1萬2千人同時起跑，場面十分壯觀。

財政部長許虞哲致詞時首先林市長及市府團隊，提供各項的行政協助，包括場地、交通管制及人力支援讓活動得以順利舉辦，而統一發票盃路跑活動除運動健身，讓大家養成運動的好習慣外，再來就是捐發票做公益，去年辦了5場路跑活動中，總共募集到178萬多張發票，都捐贈給社福團體，今天活動也會把發票捐給6家台中社福單位。

他也呼籲大家，消費時都要索取統一發票，因為創造了包含營業稅及營利事業所得稅在內約8650億稅收，而政府現在也在積極推動電子發票，透過載具儲存在雲端，就不用再拿紙本發票，而且發票中獎時也會自動提醒，讓獎金不會擦身而過。

運動局表示，財政部統一發票盃路跑活動每年都會巡迴不同縣市，今年路跑列車首站由台中出發，接下來將到高雄、新竹、台南及台北，今天台中場從府前廣場起跑，路線遶經台中國家歌劇院、夏綠地公園，全程約3公里，沿線也安排多包括電音樂團、古典管弦樂及非洲鼓等不同音樂類型的音樂表演，讓民眾路跑時，沿途同時欣賞台中藝文之美。此外，現場將有電子發票達人體驗館、電子發票挖寶地圖、美聲涵洞拍貼合影、路跑變裝競賽及摸彩等豐富活動。

(中時)