徐重仁說的對？陸媒：新鮮人求職不重錢途重發展

圖為大陸全國高校畢業生春季雙選會，吸引了數萬名求職者前來應聘。(新華社)

全聯福利中心總裁徐重仁日前表示，「年輕人不要計較薪水比別人低，好好工作，有一天老闆就會看到」、「現在台灣年輕人很會花錢」，引爆台灣年輕人不滿情緒。但有大陸媒體報導，1995年後的大陸新鮮人，在面對人生第一份工作，他們並沒把薪資待遇放在第一位，反而傾向發展空間好、待遇好的單位。

日前徐重仁在新書發表會上表示，年輕人不要計較薪水比別人低，忍耐不計較，好好工作有一天老闆就會看到。意外踩到年輕族群地雷，發起抵制。隨後，全聯回應，徐是希望鼓勵年輕人不要只看短期，只要努力，就會有相對應的報酬。

而根據《現代快報》報導，大陸2017屆最後一場大型招聘會中，發現1995年後的新鮮人，面對第一份工作時聚焦4大點。

第一點、沒把錢放第一位：南京大學謝姓畢業生表示，不是不好意思問，而是剛開始工作，對薪酬不是很在意，只要夠生活就行，還是想找一份自己真正喜歡的工作。

第二點、不希望工作太累，所以加班免談：對於他們來說，最不能忍可能就是加班了。南京師範大學孫姓同學表示，拿到入職通知，但因要常態性加班，就沒有去。南京信息工程大學劉同學則在面試時直說「每天都要加班，我肯定受不了。如果臨時有個項目，趕一下，可以接受。」

第三點、關注工作環境和發展空間：由於這一代沒什麼經濟壓力，他們不再花更多關注在薪資待遇，而是關注工作環境和發展空間。他們希望有自己的生活空間，而不是被工作影響生活，長時間在公司加班。

有面試官表示，新鮮人的抗壓能力不是很高，可能上司說他兩句，明天就不來上班了。這兩年招的年輕人，平均5個就要走1個。但他們視野開闊，不會被薪資待遇綁住。工作非常有激情，很奔放，會給企業注入很多年輕的血液。

第四點、新鮮人更偏愛大城市，看重發展機會：南京工程學院顧同學坦言，先在南京工作幾年，若買不起房，再回老家找工作。那時候有了大城市的工作經驗，找工作的起步也會高一些。

(中時電子報)