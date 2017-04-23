地球日全球逾600起遊行 呼籲川普、政治家停止攻擊科學界

在邁阿密參加地球日遊行的人戴著川普面具。(美聯社)

參加華盛頓特區地球日的遊行者舉著一顆燃燒的地球模型。(美聯社)

一名在維吉尼亞州參加地球日遊行的男子，舉著一個寫著：「科學讓美國再度偉大，讓我們再度聽科學的話吧。」(美聯社)

華盛頓特區參加地球日遊行的群眾。(美聯社)

參加華盛頓特區地球日遊行的人，舉著美國著名女性科學家的頭像牌子。(美聯社)

著名美國科學節目主持人Bill Nye(中)參加華盛頓特區的地球日遊行。(美聯社)

美國將近15萬名科學家和民眾今在世界地球日(Earth Day)當天在華盛頓特區街頭遊行，呼籲美國總統川普(Donald Trump)的政府停止攻擊科學界。在世界各地也舉辦了其他600起遊行，呼籲政治家不要否定有科學根據的政策。

據英國《衛報》(Guardian)報導，在這600起全球遊行中，美國華盛頓特區的遊行─March for Science堪稱規模最大，雖然大雨使得參加者比組織單位希望的15萬人少了一些。許多參加者舉的牌子上面寫著反川普的標語，例如其中之一描寫川普是隻頭埋在沙裡的鴕鳥，也有人舉著稱川普比為橘色毒藥的牌子。

川普對許多科學議題的評論讓科學家相當苦惱，川普宣稱全球氣候變遷只是個騙局，也質疑接種疫苗的安全性，還曾威脅要砍惹怒他的大學的聯邦補助金。白宮最近公布的預算案也計畫要將科學補助金砍掉70億美元，將會嚴重影響醫學研究、氣象衛星、海洋和海岸觀察和研究等。

這起遊行的發起人是三個在美國做研究的學者：Caroline Weinberg、Valorie Aquino和Jonathan Berman，遊行組織者表示科學界在川普政府下正「遭到攻擊」，但川普發表聲明表示他的團隊一直在努力保護美國的美麗、並且同時保障工作機會，他也提醒科學家科學研究不是根據意識形態、而是根據調查與辯論的精神。

在此同時在其他國家參加地球日遊行的民眾，也對政治家否定有科學依據的政策而深感憂心。製藥公司也對川普試圖禁止某些穆斯林國家的民眾到美國工作或旅遊這件事，感到相當憂慮，因為這會影響他們聘僱研究人才，因此不少製藥公司不顧川普觀感而出聲挺這起遊行，例如輝瑞大藥廠(Pfizer)公布一支影片，表示很驕傲能和科學家站在同一陣線。

雖然也有科學家一向不願涉入政治議題、反對這起遊行，因為他們擔憂這會引發川普和其支持者更多的攻擊，但許多著名科學界人士已出生表態支持，著名工程師和科學節目主持人Bill Nye說：「科學一向都有政治性、但我們不希望科學偏向任一黨派」，他也指出現在科學的位置岌岌可危，希望這起遊行可以促使川普政府改變立場。

(中時電子報)