地球日全球逾600起遊行 呼籲川普、政治家停止攻擊科學界
美國將近15萬名科學家和民眾今在世界地球日(Earth Day)當天在華盛頓特區街頭遊行，呼籲美國總統川普(Donald Trump)的政府停止攻擊科學界。在世界各地也舉辦了其他600起遊行，呼籲政治家不要否定有科學根據的政策。
據英國《衛報》(Guardian)報導，在這600起全球遊行中，美國華盛頓特區的遊行─March for Science堪稱規模最大，雖然大雨使得參加者比組織單位希望的15萬人少了一些。許多參加者舉的牌子上面寫著反川普的標語，例如其中之一描寫川普是隻頭埋在沙裡的鴕鳥，也有人舉著稱川普比為橘色毒藥的牌子。
川普對許多科學議題的評論讓科學家相當苦惱，川普宣稱全球氣候變遷只是個騙局，也質疑接種疫苗的安全性，還曾威脅要砍惹怒他的大學的聯邦補助金。白宮最近公布的預算案也計畫要將科學補助金砍掉70億美元，將會嚴重影響醫學研究、氣象衛星、海洋和海岸觀察和研究等。
這起遊行的發起人是三個在美國做研究的學者：Caroline Weinberg、Valorie Aquino和Jonathan Berman，遊行組織者表示科學界在川普政府下正「遭到攻擊」，但川普發表聲明表示他的團隊一直在努力保護美國的美麗、並且同時保障工作機會，他也提醒科學家科學研究不是根據意識形態、而是根據調查與辯論的精神。
在此同時在其他國家參加地球日遊行的民眾，也對政治家否定有科學依據的政策而深感憂心。製藥公司也對川普試圖禁止某些穆斯林國家的民眾到美國工作或旅遊這件事，感到相當憂慮，因為這會影響他們聘僱研究人才，因此不少製藥公司不顧川普觀感而出聲挺這起遊行，例如輝瑞大藥廠(Pfizer)公布一支影片，表示很驕傲能和科學家站在同一陣線。
雖然也有科學家一向不願涉入政治議題、反對這起遊行，因為他們擔憂這會引發川普和其支持者更多的攻擊，但許多著名科學界人士已出生表態支持，著名工程師和科學節目主持人Bill Nye說：「科學一向都有政治性、但我們不希望科學偏向任一黨派」，他也指出現在科學的位置岌岌可危，希望這起遊行可以促使川普政府改變立場。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範