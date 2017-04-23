NBA》將心比心！林書豪難過隆多與葛瑞芬傷退

說起因傷所苦的痛，林書豪本季確實擁有深刻體驗。(美聯社資料照)

本季因傷僅打36場例行賽的籃網後衛林書豪，眼見公牛後衛隆多(右指骨折)與快艇前鋒布雷克葛瑞芬(腳趾扭傷)先後傷退，23日不禁發推感嘆，「唉！確實替隆多與葛瑞芬感到難過，所有苦練時光就這麼飛了。＃受傷糟透了」

會讓林書豪如此感傷主因，是他本季也深受傷痛所苦，除了腳踝、背部，最嚴重的還是兩度拉傷左大腿的嚴重傷勢，造成他本季打不到例行賽的一半，儘管本季場均12.5分、5.1助攻與3.8籃板數據還算不差，豪哥仍感相當遺憾。

目前林書豪剛結束在拉斯維加斯的假期，回到舊金山與家人度過休息時光，接下來可能在5月回到紐約，跟籃網隊友一起訓練，然後才回加州等待7月自由市場開放，努力幫助籃網招攬好手，等到忙完之後，才進行每年的亞洲行。

(中時電子報)

林書豪跟自己姪子在拉斯維加斯度假時合照，還把姪子叫成「小猴子」。(取自林書豪IG)