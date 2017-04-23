第16屆全國聲暉爸媽表揚大會」，提前為來自全國各地的聽障兒家庭們歡慶佳節。（黃文博翻攝）

迎接康乃馨綻放花香的季節，中華民國聲暉聯合會在彰化舉辦「第16屆全國聲暉爸媽表揚大會」，提前為來自全國各地的聽障兒家庭們歡慶佳節！聲暉榮譽理事長莫素娟全程參與。

今年共有來自代表各縣市的4位母親、7位父親獲選為「第16屆全國聲暉爸媽」接受表揚，父母們盡心盡力親自教養聽障兒女外，更協助其他聽障家庭走出無聲陰霾；還有聲暉爸、媽照顧多重障礙的小孩，幾乎是寸步不離。聽障兒教養本就艱辛，何況是這些特殊境遇的家庭，每一位父母教養聽障兒的心路歷程，都是一篇篇動人的故事！社會福利及服務政策的推動，都需要各專業領域的社福機構與團體投入，協助關照社區弱勢家庭，聲暉家族的辛苦付出，讓許多聽障孩子獲得照顧、自我成長，進而在社會上發揮所長。

活動現場安排各縣市聽障兒的才藝演出－太鼓打擊、舞蹈律動、小提琴演奏等，在這特別的日子裡，感謝並頌揚父母親的辛勞與偉大。希望彰顯教育聽障兒過程中，父親、母親以及全家共同參與的重要性，並增進社會大眾對聽障兒家庭的認識、了解，進而協助聽障者學習和參與社會生活。

中華民國聲暉聯合會榮譽理事長莫素娟衷心感謝勞苦功高的聲暉爸媽！也感謝連續贊助16年的正聲電器公司，鼎力相助支持聲暉家庭不遺餘力，用心守護聽障兒童、無私奉獻聲暉志業！同時鼓勵每位聲暉爸媽為父母則強，上天將特別的生命託付，也會賦予您面對困難的勇氣與力量，接納他的聽不見！而因為孩子失去了聽力，反而更努力的教導，培養出聽障兒的自信勇於面對未來挑戰。

(中時)