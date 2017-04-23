八田銅頭失蹤第八天 水利會下水庫找尋

水利會派遣3位潛水夫，進入水庫內找尋八田銅頭。（萬于甄攝）

潛水夫針對水庫岸邊2、30公尺處搜尋，尚未發現銅頭下落。（萬于甄攝）

水利會23日針對重點區域下水搜尋。（萬于甄攝）

八田與一銅像下落不明進入第8天，嘉南農田水利會23日上午派遣3位潛水夫、2輛船艇等人力，潛入水庫水域內，針對水深約20米的岸邊、送水口處附近搜尋。水利會烏山頭管理處表示，倘若銅頭真被丟棄致水庫內，應距岸邊不遠，水域內搜尋會以重點式找尋為主，依現場實際情況作業，預計是1天。

(中時)