湯唯產後復出拍寫真 肩帶滑落大秀深邃事業線

湯唯產後復出拍寫真。(圖／翻攝自微博)

湯唯身材恢復很好，大秀事業線。(圖／翻攝自微博）

湯唯女人味十足。（圖／翻攝自微博）

大陸女星湯唯去年在香港生下女兒Doris，身上就散發母性的溫柔與美麗，近日她替雜誌拍攝封面，這是她產後首秀，身材恢復很好，大秀事業線，展現性感女人味。

香港版《ELLE》雜誌找來湯唯拍攝5月的封面人物，她分別換上5套造型，其中她穿上黑色洋裝，一邊肩帶滑落，露出渾圓酥胸，另外一套褲裝時尚幹練，中間深V微露事業線，纖腰細腿完全不像生過孩子，網友驚艷不已。

(中時電子報)