楊泮池不續任台大校長 發表聲明

台灣大學臨時校務會議23日審楊泮池（中）請求不續任案，校長兼主席楊泮池在致詞時表達不續任決心。(中央社)

去年底台大爆發論文造假，學術界一片譁然，由於台大校長楊泮池（見圖，李定宇攝）聯袂掛名，因此遭到行政調查，雖最後校長查無缺失，並宣布今年6月不再續任校長職，但外界仍持續攻擊認為校長不應全身而退，前天楊泮池對此表示，「盼藉由卸任讓台大不再受傷害。」

台灣大學今天針對校長楊泮池不續任案召開臨時校務會議，楊泮池在會議上致詞，立即表達不續任的立場，強調進入實質討論後，因涉及他本人，他會離席請代理主席主持。並希望今天校務會議對不續任案不要再動用表決。

楊泮池4月23日發表聲明全文如下：

各位校務會議代表，以及列席的同仁：

我在3月18日舉行的本學期第一次校務會議，發表了聲明，向校務會議代表報告：希望今年六月本屆校長任期屆滿後，不再續任。當時校務會議決議，召開臨時會議，來因應相關問題。

在學術倫理案的這一段期間，很多校內師生與校友對我表達了支持的聲音，我非常感謝，謝謝你們對我的信任以及給我的溫暖。

今天，我想重申我的態度：為了不讓臺大因為學術倫理案繼續受到誤解和攻擊，也為了臺灣學術界的和諧，本任期屆滿後，我不再續任校長一職。從3月18日校務會議到現在，還陸續發生了一些事情，我想在這裡稍作說明，也希望在任期接近尾聲的時刻，表達一些對於臺大的心意。

首先，關於學術倫理案，除了本校特別委員會的調查與教評會的審議結果，教育部和科技部的調查報告也已經完成。這些獨立調查都認定，我沒有違反學術倫理的情事。

其次，教育部的報告中，認為我有「重要作者兼學術行政主管督導不周責任」，主要理由是11年前發表的Cancer Cell (2006)論文在2008年有大量勘誤，而我沒有採取積極作為，有「應注意而未注意」的責任。關於這件事，我雖然已經作了公開說明，這裡還是要向校務會議代表還原與報告當時的情境。

Cancer Cell (2006)論文在2008年勘誤時，記憶所及，我是在勘誤被期刊接受後，才接到通訊作者郭明良教授的通知。我也發現勘誤之處很多，於是詢問郭教授，原因何在，他表示，是因為負責實驗操作的第一作者蘇振良博士做事不嚴謹所致。

蘇博士在2005年時已經離開臺大，我是2007年才開始擔任醫學院院長。2008年的勘誤，是第一作者蘇博士和通訊作者郭明良教授主動向期刊提出，期刊也接受。而2008年時，蘇博士的博士論文與博士後研究指導老師都已分別對他嚴加告誡，我當時以為這只是第一作者不嚴謹引起的單一事件。身為教育從事人員，很難因為年輕人第一次犯了錯誤且已認錯，就使用特別嚴厲的手段來追查和懲罰。我們在臺大對待初次犯錯的學生，也多會秉持教育的精神，讓學生知錯而給予改過的機會。

另外，教育部關於本校學術倫理案的新聞稿中說，本校曾在3月23日致函教育部，表示將依規定辦理校長遴選事宜。這件事的來由是，本校於3月22日接到該部來函，表示根據報紙刊載，我在校務會中聲明不續任，要本校立即辦理校長遴選作業。本校的函件其實是在回覆教育部的來函。

我們3月18日的校務會議已經有決議，要召開臨時會議，討論不續任案相關問題。校方在接到教育部來函後，為了避免可能的困擾，沒有等待今天校務會議召開，就直接回函，在這裡要特別向代表們說明。但我還是希望，大學自主、大學自治的原則今後能夠繼續得到尊重。

展望未來，臺大最需要的，就是在最短時間內，恢復我們慣有的積極運作模式。希望在我任期的最後兩個月以及在代理校長的領導下，大家努力向前。臺大是臺灣重要的大學，而且臺灣處境困難，我們不但要維持正常運作，而且要扮演好高等教育火車頭的角色，在教學上、研究上、制度改革上、產學合作上，尋求突破，開創新局。我們目前有很多重要事務在推動，有很多規劃與執行的工作待做，也需要繼續籌募資源，盼望校友以及民間、政府各方能夠繼續支持。

在學術倫理的相關問題上，學校也會力求反省與改進，厚植誠正的學術風氣，建立機制，防範違反學術倫理的事再度發生。

我在將近四年的臺大校長工作中，獲得了無數老師、同學、校友和行政同仁的協助與支持，我一直銘感在心，這裡要向所有人表達我的謝意。我在此重申不續任的決定，等一下也無需再進行我不續任的投票，在未來的兩個月，我也會協助校務交接。在我任期屆滿之後，校務上如果有任何需要，我一定盡力協助。

最後，讓我再一次為過去幾個月來的風波向各位表達歉意，希望學校可以盡快度過這場風雨，勇敢地以獨立自主的穩健步伐往前進。在上個月發布的QS世界大學學科排名，在5大領域，本校全部名列前50名。這顯示我們的聲望在上升中，我們要以實力和成就來支撐這個名聲，讓國立臺灣大學真正進入國際一流大學之林。再次感謝各位校務會議代表給我這個機會向大家說明。

謝謝大家。

(中時電子報)